Şizofren normal bir bireyin davranışlarını, hareketlerini ve düşüncelerini değiştiren, ailesi ve sosyal çevresi ile sosyal ilişkilerini bozan zihinsel bir hastalıktır. Önemli bir hastalık olan şizofrenide bireylerin gerçeklikle arasındaki bağ kopar ve çevresine karşı olumsuz davranışlar sergilenir. Şizofrenide hasta gerçek olmayan olaylara inanır ve hastalık derecesi ilerledikçe kişilik değişmeleri görülür. Peki, oldukça ciddi bir hastalık olan Şizofreni Nedir? Şizofreni Belirtileri Nelerdir?





Şizofren Nedir?



Şizofreni Belirtileri Nelerdir?



Şizofreni Tedavisi Nasıldır?



Şizofreni, hastaların gerçek ile gerçek dışı olan durumları birbirinden ayırt edememesine sebep olan, normal davranışa engel olan ciddi bir zihinsel hastalığıdır. Çoğu zaman yavaş bir gelişim gösterse de erken teşhis şizofrenide oldukça önemlidir. Erken teşhis hastalığın ciddi semptomlar göstermeden kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Hastalık genel anlamda olumsuz düşüncelere, halüsinasyonlara ve korkuya sebep olur. Şizofreni hastalarının oldukça büyük bir kısmında şiddet eğilimi bulunmamaktadır ve bu hastalar psikolojik tedavi ile desteklendikleri sürece toplum içerisinde aktif bir şekilde rol alabilirler. Ancak bu durumun sağlanabilmesi için erken teşhis ve psikolojik desteğin önemi oldukça fazladır.Şizofreni hastalığı alevlenme ve yatışma dönemleri olarak ikiye ayrılan bir hastalıktır. Şizofreni hastalığının alevlenme zamanında gerçek ve gerçek dışı olan faktörlerin birbirinden ayırt edilememesi söz konusudur. Peki,Pek çok hastalıkta olduğu gibi şizofreni hastalığında da başlangıç döneminde belirtiler oldukça hafiftir ve bu süreçte hasta yakınları şizofreniyi fark edemeyebilir. Hastalığın belirtileri duygu, düşünme ve davranışlara yönelik olabilir.genel anlamda sanrılar ve halüsinasyonlar şekilde görülür. Bu durumun haricinde de şizofreni belirtileri mevcuttur. Kişiler düzenli kontrollerle şizofreni belirtilerini ayırt edebilir hale gelebilmektedir.• Şizofreni hastalarında gerçek dışı olan olaylara inanma durumu mevcuttur. Kişiler hayal evreni ve gerçek evren arasındaki dünyayı kavrayamazlar. Bu sebeple şizofreni hastaları sık sık gerçek dışı düşüncelere veya şüphelere kapılabilir.• Şizofrenide yaygın olarak görülen ancak gerçekte olmayan faktörleri görme durumuna halüsinasyon adı verilir. Şizofreni hastaları bu durumu sık sık yaşarlar ancak gerçek olduğunu kabul ederek gerçek dışı olduğuna inanmazlar. Genellikle işitmede yaşanan bu durum bazen diğer duyu organlarında da hissedilebilmektedir.• Düzensiz hareket etme şizofreni hastalığında yaygın görülen semptomlar arasında yer almaktadır. Şizofrenide hastalar genellikle konuşurken kendilerini yeteri kadar ifade edemez, cevapları kısmen veya tamamen konuşulan şeylerle alakasızdır. Şizofreni belirtileri arasında en sık görülen belirtilerden birisidir.Şizofreni belirtileri nelerdir sorusunun yanıtı olarak verilebilecek pek çok belirtili mevcuttur. Bu belirtilerin haricinde şizofreni görülen hastalarda şizofreni belirtileri kişisel hijyenin önemsenmemesi, duygusuzluk, verimsizlik, göz temasından kaçınma, mimiksizlik, şüphe duyma, duygusallık ve depresyon, ilgi kaybı, sosyal ortamlardan kendini soyutlama görülebilmektedir. Şizofreni belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden psikolojik destek alınmalıdır. Peki,Şizofreni hastalığı kronik bir hastalıktır bu sebeple ömür boyu tedavi gerektirmektedir. Antispsikotik ilaçlar şizofreni hastalığında kullanılan ilk tedavi yöntemlerinden birisidir. Bu ilaçlar beyinde nörotransmittlere etki ederek şizofreni hastalığının semptomlarını ciddi oranda ortadan kaldırmaktadırlar. Şizofreni hastalığının tedavisinde temel amaç hastalığın kişide meydana getirdiği semptomların ortadan kaldırılması bireyin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesidir.Psikologlar tarafından şizofreni hastası düzenli olarak takip edilmelidir. Hastalık süresince hastalığın seyri değişeceği için doktor kontrolünde ilacın türü, dozu ve kullanım oranı değiştirilebilir. Şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların ciddi yan etkilere sahip olması sebebiyle hastalar tarafından kullanılmak istenmez. Ancak hastanın şizofreni hastalığından kurtulması için ilaç kullanması gerekmektedir. Bu sebeple hastalık süresince doktor ve psikolog yardımı alınarak hasta tedaviye yönlendirilmelidir. Doğru tedavi ve sürekli takip yapıldığında şizofreni hastaları oldukça sağlıklı bir hayat sürdürebilirlergörülmesi durumunda kolay tedavi edilmesi için zaman kaybetmeden psikolojik yardıma başvurulmalıdır.