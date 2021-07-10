Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres YHT' seferleri başladı

Ankara-İstanbul hattında 'Ekspres Yüksek Hızlı Tren' seferleri başladı. Bu sayede seyir süreleri kısalacak, tren sadece 2 noktada duracak.



Ekspres seferler ile yaklaşık 25 dakikalık bir zaman kazanılacak. Ankara-İstanbul arası 3 saat 50 dakikaya düşecek.



Yüksek hızlı trenler bugüne dek 57 milyon yolcu ağırladı.



Koronavirüs önlemleri kapsamında yüzde 50 yolcu kapasitesi ile hizmet veren YHT'de kısıtlamalar 1 Temmuz'da kaldırıldı.



BAYRAM TATİLİ ÖNCESİ SEFERLER ARTIRILDI



Kurban Bayramı tatili öncesi günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarıldı.



Yolcuların, Kurban Bayramı tatili döneminde seyahat planlamalarını önceden yapabilmeleri için de adım atıldı.



Gidiş-dönüş biletlerinin aynı anda alabilmesi için tüm hızlı tren seferleri 31 Temmuz'a kadar olacak şekilde satışa açıldı.