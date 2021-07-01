Kavurma nasıl yapılır? Lokum gibi kavurma tarifi

Lokum gibi kavurma tarifi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla en çok araştırılan tariflerden biri oldu. Kurban Bayramı'nda sıkça yapılan kavurma, Bayram sabahlarının en güzel lezzetlerinden biridir. Her ne kadar geleneklerimiz nedeniyle kavurma tarifi çoğu kişi tarafından bilinse de Lokum gibi kavurma tarifini tutturmak sanıldığı kadar kolay değildir. Yumuşak kavurma tarifi, lezzet açısından daha güzeldir. Bu nedenle lokum gibi kavurma tarifinin sırrı herkes tarafından bilinmez. Peki lokum gibi yumuşak kavurma nasıl yapılır? Yumuşak kavurma tarifi nasıl yapılır? Kavurma nasıl lokum gibi olur? Sizler için lokum gibi kavurma tarifini yazdık.









LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ



Malzemeler:

Lokum gibi kavurma nasıl yapılır?

LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELER?



KAVURMA HANGİ TENCEREDE PİŞİRİLİR?



-500 gram dana kuşbaşı-1 tatlı kaşığı tuz-1 adet soğan-2 yemek kaşığı zeytinyağı/Ayçiçek yağı-1 çay kaşığı karabiber-1 çay kaşığı kekik-1 su bardağı sıcak suTencereyi ocağa alın ve kısa bir süre ısınmasını bekleyin. Isındıktan sonra kuşbaşı doğranmış etleri içerisine koyun. Etler önce suyunu çekip sonra salana kadar pişirin.Etler kendi suyunda kavrulurken soğanları küp küp doğrayın. Etler suyunu çektikten sonra üzerine ekleyin.Tercih ettiğiniz yağı etlerin üzerinde gezdirin ve 3 dakika boyunca kavurun.Ardından hazırladığınız kaynar suyu ekleyin ve karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.Kısık ateşte etler yumuşayana kadar 30 dakika pişirinEtler yumuşayınca baharatları atın ve ocağın altını kapatın. İşte lokum gibi kavurma tarifi hazır!Etleri kendi suyunda kavururken, suyunun az olduğunu fark ederseniz üzerine daha fazla kaynar su ekleyin. Etler kavrulurken ocağın yüksek ve daha sonra kısık ateşte olmasına dikkat edin Ayrıca baharat seviyesini isteğinize göre arttırabilirsiniz.Kavurma pişirirken kullanılan tencere, etin kıvamı için oldukça önemlidir. Bu nedenle “Kavurma hangi tencerede pişirilir?” sorusu lokum gibi kavurma yapmak isteyenler tarafından merak edilir. Kavurma yaparken çelik tencere kullanılması daha doğrudur. Çünkü çelik tencere ısının daha iyi dağılmasına yardımcı olur ve suyun hızlı buharlaşmasını engeller. Böyle etler daha iyi pişer ve daha yumuşak olur.