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Altın ve dolarda flaş hareket: Uzmanlar uyardı!

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 8.65 seviyelerinde başlangıç yapan USD/TRY paritesinde hafta içerisinde kademeli hareketlenmeler yaşandı. Gram altın ise güne 523 lira seviyesinde başladı.

Güncel / 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:37
Altın ve dolarda flaş hareket: Uzmanlar uyardı!

Bu sabah iç piyasada gram altın 523 liradan, çeyrek altın 854 liradan, Cumhuriyet altını da 3.516 liradan işlem görüyor.

İnfo Yatırım FX tarafından yapılan analizde şu ifadelere yer verildi: 'Piyasalar Dünya Bankası'nın ‘Haziran 2021 Global Ekonomik Görünümler' raporunu takip etti. Raporda Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminin yüzde 5, 2022 ve 2023 tahminlerinin ise yüzde 4.5 olarak devam ettiği görüldü.


ABD kanadına baktığımızda ise Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı ticaret açığı verisi izlendi. Açıklamaya göre ABD'de ticaret açığı yüzde 8.2 düştü. Böylelikle rakam 68.9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İLK KEZ DARALMIŞ OLDU
Gelen veri ile birlikte bu yıl ABD'de ticaret açığı nisan ayında ilk kez daralmış oldu. Haftanın üçüncü işlem gününde USD/TRY paritesini sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

USD/TRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 8.64557 – 8.69100 – 8.75236 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 8.57012 – 8.50729 – 8.47111 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Haftanın üçüncü işlem gününe girerken yatırımcıların gözü artık yavaş yavaş yarın ABD kanadından açıklanacak olan enflasyon verisine çevrilmiş durumda.

Bilindiği gibi son günlerde ABD kanadında varlık alımlarının yavaşlatılması ve parasal teşviğin adım adım geri çekilmesine yönelik tartışmalar artmaya başladı. Bu sebeple böyle bir ortamda ABD'den gelecek enflasyon verisinin önemi daha da artıyor.

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE BASKI OLUŞTURUYOR
Gelecek olan veri ile birlikte varlık alımının azaltılmasının ne zaman başlayabileceğine yönelik ipuçları bir nebze alınacak. ABD kanadında enflasyonun ve hazine tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu baskılar ile birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Diğer yandan ABD Ticaret Bakanlığı ABD'nin Nisan ayında dış ticaret açığının yüzde 8.2 düşerek 68.9 milyar dolar olduğunu belirtti.

Haftanın üçüncü işlem gününde ekonomik veri bakımından cılız bir gün bizleri bekliyor. Piyasalar küresel bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek.


XAU/USD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1905.43 – 1915.98 – 1931.12 seviyeleri direnç noktaları olarak gevşemelerde ise 1890.22 – 1875.08 – 1865.02 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.'

ONS ALTIN 1900'Ü AŞAMIYOR

Şeker Yatırım tarafından ise şöyle denildi: 'Dün EUR/USD paritesi 1.22'den dönerek 1.2171 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dolar/TL kuru sadece 5 kuruşluk bant içerisinde hareket ederek açıldığı seviyeye yakın bir şekilde 8.60 sınırından kapattı.

Ons altın 1900 doların üzerine çıksa da kalıcı olamadı ve 1892 dolar düzeyinden kapanış gerçekleştirdi. Almanya'da sanayi üretimi nisan ayında %1 düştü, mart verisi de aşağı yönlü revize edildi.

Bununla birlikte ZEW ekonomik beklentiler endeksi 84.4'ten 79.8'e geriledi. Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0.3, yıllık %1.3 ile önceki tahminlerin altında daraldı.

Koronavirüs kısıtlamalarının azalmasıyla veri beklentilerden iyi geldi. ABD'de ticaret açığı %8.2 düşüşle 68.9 milyar dolar olarak bu yıl ilk kez daraldı.

Ekonomideki toparlanma ve ihracatın artması bu düşüşte etkili oldu. ABD'de açık iş sayısı nisan ayında 9.3 milyon olarak rekor seviyeye çıktı. Çin'in döviz rezervleri, doların zayıflaması ve yuana artan talep ile birlikte mayıs ayında 3.22 trilyon dolara yükselerek ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya

 
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