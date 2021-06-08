Meteoroloji'den flaş uyarı! 46 ilde etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 9-13 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu 46 kent için sağanak uyarısı yapıldı, bu hafta yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.



Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...



46 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR



Meteoroloji, 9 Haziran Çarşamba günü 46 kent için sağanak uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre; sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:



Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.



HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Sinop, Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin, yarın Trakya kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 18°C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu



KIRKLARELİ 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu



EGE



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 21°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu



MANİSA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MUĞLA 16°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu



AKDENİZ



Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller yöresi ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 20°C, 31°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 21°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 20°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



ISPARTA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA 15°C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİVAS 10°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Giresun çevrelerinin'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BAYBURT 8°C, 24°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 14°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu,, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 8°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



IĞDIR 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yerın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 5°C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu



DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu



SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık