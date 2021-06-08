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Meteoroloji'den flaş uyarı! 46 ilde etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9-13 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak paylaştı. Hava durumu tahmin raporuna göre; 9 Haziran Çarşamba günü Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu 46 ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki yarın hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor?

Yaşam / 8 Haziran 2021 Salı 21:24
Meteoroloji'den flaş uyarı! 46 ilde etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden yayınladı. 9-13 Haziran tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu 46 kent için sağanak uyarısı yapıldı, bu hafta yurdun büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

Peki bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin detayları...

46 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji, 9 Haziran Çarşamba günü 46 kent için sağanak uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre; sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:

Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Muş, Bingöl, Bayburt, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Manisa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli.

HAVA DURUMU YARIN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Sinop, Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin, yarın Trakya kesiminin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C, 29°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller yöresi ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ISPARTA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren İç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Giresun çevrelerinin'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 8°C, 24°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu,, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yerın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Giresun

 
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