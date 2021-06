Gerçekten Aşık mısınız? Aşık Olduğunuzu Anlamanın 5 Yolu!

İlişkilerde sık sık sorulması gereken bazı sorular vardır. Gerçek aşk kapınızı çaldığında onu tanıyor olabilmeniz için bu soruları bilmeniz gerekiyor. Gerçek aşkı bulmada oldukça önemli olan bu sorular kişinin hem kendisini hem de karşısındaki insanı tanımasını sağlıyor. Peki gerçek aşkı nasıl anlarım? diyor olabilirsiniz. İşte gerçek aşkı anlamanın yolları!





1-Ona Asla Yalan Söylemezsiniz



2-O Yokken de Onu Düşünürsünüz



3-Hareketlerinizi Kontrol Edemezsiniz



4-Onu Merak Edersiniz

5-Geleceğe Dair Planlar Yaparsınız



sorusunu soranlar şüphesiz ki aşık olduğunu düşünüyordur. Gerçekten aşık olduğunuzda partnerinize yalan söyleyemezsiniz. Bu durum karşınızdakine karşı şeffaf olduğunuzu gösterirken ona her şeyi anlatabilecek kadar yakın olduğunuzun da kanıtıdır.Sorusunu soran kişilerin partnerine yalanlar söyleyip söylemediğine dikkat etmesi gerekiyor. Yalanın içerisinde bulunduğu bir ilişkide gizli saklı şeyler vardır. Bu durumda yalan söyleyen sevgilinin bir bahaneye sığınması gerçekten aşık olduğunu göstermez.oldukça kolay! O yokken de onu düşündüğünüz birisi varsa muhtemelen ona karşı yoğun duygular hissediyorsunuz.diye düşünen pek çok kişinin hayatındaki insanı o yokken de düşünüp düşünmediğine bakması yeterlidir.o yokken de her yerde onu görmeyi beraberinde getiriyor.Partneriniz yanınızda değilken deya da kendiniz için yaptığınız bir plana partnerini de dahil ediyor musunuz? bu sorulara cevabınız evetse muhtemelen aşkı doruklarında yaşıyorsunuz!Aşk insanın aklını başından alan duygulardan birisidir. Aşık olduğunuz insanın yanındayken hareketlerinizi kontrol edemezsiniz. Kalp atışınız hızlanıyor mu? ya da onu her gördüğünüzde heyecanlı hissediyor musunuz? bu sorulara vereceğiniz cevap sizin aşk testi cevaplarınız olacak. Eğer onu her gördüğünüzde ilk kez görmüşçesine heyecanlanıyorsanız bu durumda sevinerek belirtiyoruz ki aşıksınız!Onunla ilgili çeşitli endişelere sahip misiniz? Sabah, öğle ya da akşam haber alamadığınızda merak ettiğiniz bir ilişkiye sahipseniz bu durumda aranızdaki bağdan söz etmek mümkün.Sorusuna verilen cevaplara göre birbirini merak eden partnerlerin arasında daha yoğun bir ilişki olduğu belirtilmiştir.Aşktan söz etmek için içerisinde geleceğe dair planlar bulunması şart!Bunu anlamanın en iyi yolu onunla geleceğe dair planlar yapıp yapmadığınıza bakmak. Birbirine aşık olan kişilerin ilerleyen hayatı için birbiriyle planlar yaptığı bilinmektedir. Bu sebeplesorusu üzerinde düşünüyorsanız onunla gelecek planı yapıp yapmadığınıza bakabilirsiniz. Geleceğe dair planlar yapan kişilerin daha sağlıklı ilişkiler kurduğu da bilinmektedir.Sorusunu soran kişiler bu 5 madde ile gerçek aşkı bulmanın yollarını öğrenebilir! Siz de kendinizesorusunu soruyorsanız bu maddelere bakarak ipucu alabilirsiniz.