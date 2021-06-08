Cam Tavanlar Oyuncuları Kimdir? Cam Tavanlar Konusu Nedir?

Cam Tavanlar Konusu Nedir?
Show TV'nin yeni yaz dizisi Cam Tavanlar
ilk bölüm yarın akşam ekranlara gelecek. Cam Tavanlar tanıtım fragmanı
, ile büyük ilgi toplarken seyirci dizinin konusunu merak ediyor. Cam Tavanlar konusu nedir?
sorusunu soran seyirciye cevap gecikmedi! Başrollerini Bensu Soral (Lelya) ve Kubilay Aka'nın (Cem) oynadığı dizinin konusu paylaşıldı.
Ojo Pictures imzalı ‘Cam Tavanlar' dizisinde başarılı kadın imajına yer verilecek. Dizi Bensu Soral'ın canlandıracağı Leyla karakteri ve Kubilay Aka'nın canlandıracağı Cem karakterinin yıllar sonra karşılaşmasının ardından aralarında yaşanacak taht kavgasına yer verilecek. İş hayatında kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekecek olan dizide erkeklerin kolay yükselişi gündeme gelecek. Cam Tavan Sendromunu
konu edinecek olan dizi yarın akşam ilk kez Show TV ekranlarına seyircisiyle buluşacak.
Cam Tavanlar Ne Zaman Başlıyor?
Cam Tavanlar ne zaman başlıyor?
Sorusunu soran seyirciye yapımdan müjde geldi! Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan Cam Tavanlar 9 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek.
Cam Tavanlar Saat Kaçta?
Cam Tavanlar'a sayılı saatler kala nefesler tutuldu! İlk bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin izleyicileri Cam Tavanlar saat kaçta?
Sorusunu gündeme getiriyor. Her Çarşamba yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yerini alacak Cam Tavanlar
saat 20.00'da başlayacak.
Cam Tavanlar Oyuncuları Kimdir?
Yayın hayatına 9 Haziran 2021 Çarşamba günü girecek olan dizi seyirci tarafından oldukça çok merak ediliyor. İşte Cam Tavanlar oyuncuları kimdir?
Sorusunu soranlar için hazırlanmış bir liste!
Cam Tavanlar Leyla Kimdir? Cam Tavanlar Bensu Soral
Başarılı bir iş insanı olarak seyircinin karşısına çıkacak olan Bensu Soral, Cam Tavanlar Leyla
karakteriyle ilgiyi üzerine toplayacak. Yıllardır hayalini kurduğu hayata yaklaşan Leyla karakteri başarılı bir iş insanının oğlu Cem (Kubilay Aka) ile karşılaşmasının ardından çekişmeli bir aşkın içerisine düşecek.
Cam Tavanlar Cem Kimdir? Cam Tavanlar Kubilay Aka
Cam Tavanlar Cem
, seyircinin karşısına prestijli bir ailenin oğlu olarak çıkacak. İş hayatında kolaylıkla yer edinen bir karakter olan Cem, Leyla ile karşılaşmasının ardından hayatının değiştiğini görecek.
Fethi Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği Cam Tavanlar oyuncuları
arasında Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın haricinde Hatice Aslan
, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar
, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem
, İsmail Karagöz, Ayten Soykök
, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ve Cevdet Arıcılar
gibi önemli isimler yer alacak.