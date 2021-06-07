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Emeklilik hayali kuranlar bu haberi bekliyordu! Müjde geldi

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclis'inde kabul edilen borç yapılandırma kanunu ile Bağ-Kur'lu vatandaşların da emekliliklerine dair yeni gelişmeler yaşandı. Buna göre gruba dahil olan vatandaşlar, daha az ödeyerek ihyalarını gerçekleştirip emekli olabilecekler. Kapsam dahilinde 30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak; bunun için 31 Ağustos'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, 31 Ekim'e kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor.

Güncel / 7 Haziran 2021 Pazartesi 13:53
Emeklilik hayali kuranlar bu haberi bekliyordu! Müjde geldi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. TBMM'den geçerek yasalaşan yapılandırma birçok vatandaşın borcundan kurtulmasını sağlayacak. Böylece milyonlarca vatandaşın devlete olan vergi ceza ve prim borçları kapsama alındı.

Taksit sayısı 18'e çıkacak

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; ana para üzerindeki ceza ve faizler silinecek küçük bir enflasyon farkı eklenecek. Peşin ödeyenler bu farkın yüzde 90'ından da kurtulacak. Taksitler ise 18 aya kadar çıkacak. İki ayda bir ödeme olacağından 36 ay vade yapılabilecek.

Yapılandırma sadece borçluları değil Bağ-Kur'luları da sevindirdi. Prim borcu olan ya da geçmişte sigorta süresini donduranlar, önemli imkanlara kavuştu. İşte yapılandırmada Bağ-Kur'lulara getirilen imkanların detayları...

Hangi prim borçları yapılandırılacak?

30 Nisan 2021'e kadar oluşmuş prim borçları yapılandırılacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulması, 31 Ekim'e kadar ilk taksitin yatırılması gerekiyor. Borçların gecikme faizleri silinip, bunun yerine Yİ-ÜFE farkı eklenecek.İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitin seçilmesi durumunda, ana para ve Yİ-ÜFE tutarıyla hesaplanan borç ile belirlenen katsayılar çarpılacak.

Prim borcu silinecek

Yapılandırmaya başvurulmazsa ne olacak? 30 Nisan itibariyle prim borcu bulunan Bağ-Kur'luların borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar ödememeleri veya yapılandırmamaları halinde; 30 Nisan'dan önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek. Bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeyecek ve kurum alacakları arasında yer almayacak. Daha sonra istenirse bu süreler canlandırılabilecek. Dondurulmuş hizmet sürem var. Canlandırmak avantajlı mı? Bağ-Kur'lular geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık sürelerini daha düşük ödemeyle canlandırabilecek.

İlk taksit 31 Ekim'e kadar yapılmak zorunda

Bunun için yasanın Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ay başından itibaren 4 ay içinde SGK'ya başvurulabilecek. İhya için borcun tamamının ilk taksit ödeme döneminde yani 31 Ekim'e kadar yapılması zorunluluğu bulunuyor. Yapılandırmanın sağlayacağı fırsatlar neler? Borcunu yapılandıranlar, ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.Bu kişiler hakkında icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İlk taksiti ödeyenler 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecek. Borcunu yapılandıranlar, primini düzenli ödeyenlere sağlanan 5 puanlık indirimden de yararlanabilecek.

Emeklilik işlemi ne zaman yapılıyor? Borcunu yapılandırarak ya da primlerini ihya ederek emekli olacak kişiler, ödemelerin tamamlanmasının ardından aylığa kavuşabiliyor. Prim borcu nedeniyle emekli olamayan ancak bu sürelere ihtiyacı olmayanlar da borç silip hizmet süresi durdurulunca aylık bağlatabilecek.

Faruk Erdem

 
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