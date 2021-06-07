Biden, Zelensky'i Beyaz Saray'a davet etti!

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'a davet etti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zelenskiy, buluşmayı dört gözle beklediğini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ
Kendisini temmuzda Beyaz Saray'a davet ettiği için Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna-ABD stratejik iş birliğini geliştirme imkanlarını konuşmak için buluşmayı dört gözle beklediğini kaydetti.