Biden, Zelensky'i Beyaz Saray'a davet etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisini Beyaz Saray'a davet ettiğini açıkladı.



Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.



BIDEN'A TEŞEKKÜR ETTİ



Kendisini temmuzda Beyaz Saray'a davet ettiği için Biden'a teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna-ABD stratejik iş birliğini geliştirme imkanlarını konuşmak için buluşmayı dört gözle beklediğini kaydetti.