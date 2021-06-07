Alçaklığın bu kadarı! Sözde boksörden Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı "PYD terör örgütü değildir" ifadeleri nedeniyle kamuoyundan büyük tepki toplayan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sık sık hakarette bulunmasıyla gündeme gelen Ünsal Arık isimli boksöre destek çıktı.



Alçak sözler!



Aksünger, bir boks müsabakası sonrası Arık’ın, "Her yumruk Tayyip'e" ifadesini kullandığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Aksünger, tweetinde "Avrupa Boks Şampiyonu olan Ünsal Arık maç sonu: Her yumruk Tayyip'e" notunu düştü.



Ünsal Arık, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "terörist" deyip suikast ile tehdit etmişti.