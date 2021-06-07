ABD’den Erdoğan-Biden görüşmesi için açıklama! Masada 4 konu var!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 14 Haziran'da NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden'ın, Başkan Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirten Sullivan, "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.



MASADA 4 KONU VAR



Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başkan Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.



Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.



"İKİ LİDER BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"



Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



