Müjde CHP, HDP, İYİ Parti de hazımsızlık yaptı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı'nın Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde günlerdir beklenen müjdeyi açıkladı.



Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda Fatih Sondaj Gemisi tarafından 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini duyuran Erdoğan, "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" ifadelerini kullandı.



YENİ MÜJDELER BEKLİYORUZ



Başkan Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.



MUHALEFETİN 'MÜJDE' HAZIMSIZLIĞI!



Muhalefetin müjde karşısındaki tavrı CHP Grup Başkan Vekili Altay'ın daha önce dediği gibi "Bu hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlamayız" sözlerinin hala geçerliğini sürdüğünü gösteriyor.



CHP'DEN ELEŞTİRİ



Yeni doğalgaz rezervi haberini duyan muhalefetten yeni bir eleştiri geldi.







CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Öyle bir keşif ki, buldukça zam geliyor, buldukça zam geliyor..." ifadelerini kullandı.







İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Vereceği en büyük müjde; "beceremedim, bırakıyorum" demektir.







HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan: Yine verdi gazı… Yemediğini söyleyebilen kimse yok mu etrafında?