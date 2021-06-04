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Avrupa Birliği (AB) Facebook'a yönelik soruşturma başlattı!

Sosyal medya şirketi Facebook, aldığı kararlarla sosyal medyada diktatör olma yolunda ilerlese de kurumlarda üst üste ceza ve soruşturma kararları geliyor. Son olarak Avrupa Birliği (AB), sosyal medya platformu Facebook'un ürün alışveriş hizmeti Marketplace'e ve seri ilanlarına yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Teknoloji / 4 Haziran 2021 Cuma 18:27
Avrupa Birliği (AB) Facebook'a yönelik soruşturma başlattı!

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, Facebook'a yönelik resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

7 MİLYON CİVARINDA ŞİRKET REKLAM VERİYOR

Facebook'u yaklaşık 3 milyar insanın kullandığını, platformda 7 milyon civarında şirketin de reklam verdiğini anımsatan Vestager, Facebook'un sosyal ağlarını kullananlara ilişkin "muazzam" veri topladığını, şirketin bu verilerle bazı tüketici gruplarını hedef alabildiğini ifade etti.

"TOPLANAN VERİLER AVANTAJ SAĞLIYOR MU?" SORUŞTURMASI

Vestager, dijital ekonomide verilerin rekabeti bozacak şekilde kullanılmaması gerektiğinin altını çizerek, toplanan verilerin Facebook'a özellikle reklam ilanları sektöründe ve alışveriş hizmeti Marketplace'te avantaj sağlayıp sağlamadığını soruşturacaklarını belirtti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir tutum içinde olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

NE OLUYOR?

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

 
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