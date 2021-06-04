2021 Kurban Bayramı Ne Zaman? Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan bayramının sona ermesiyle birlikte Kurban bayramı telaşı başladı. Bayram için sayılı günler kala pek çok kişi Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun cevabını arıyor. Tam tarih öğrenmek isteyenler için Kurban Bayramı temmuz ayında olacak.







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