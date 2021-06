2021 Kurban Bayramı Ne Zaman? Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan bayramının sona ermesiyle birlikte Kurban bayramı telaşı başladı. Bayram için sayılı günler kala pek çok kişi Kurban Bayramı ne zaman? Sorusunun cevabını arıyor. Tam tarih öğrenmek isteyenler için Kurban Bayramı temmuz ayında olacak.







2021 dini günlerinin belli olmasının ardındanSorusu gündem oldu.temmuz ayında gerçekleşecek. Hicri takvime göre belirlenen Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021'de başlayacak.Miladi takvime göre 20 Temmuz 2021'de başlayacak olan Kurban Bayramı Salı gününe denk gelecek.Heyecanla beklenen Kurban Bayramı bu yıl 20 Temmuz'da başlayacak.Sorusunun cevabını arayanlar için Kurban Bayramı 4 gün sürecek. 19 Temmuzolacak. Dört gün sürecek Kurban Bayramı 19 Temmuz ve 23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birliktesoruları çoğaldı. 2021 Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz Pazartesiye denk gelecek. 19 Temmuz Pazartesi öğleden yarım gün tatil olacak. 19 Temmuz öğleden sonra başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin ise henüz kaç gün süreceği açıklanmadı.2021 Kurban Bayramı tatili hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne çıkacak. Henüz resmi bir karar yayınlanmayansorusunun cevabı Kabine Toplantısı'nda cevaplanacak.açıklamasını diyanet Kurban Bayramına sayılı günler kala gerçekleştirecek.Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz PazartesiKurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz SalıKurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz ÇarşambaKurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz PerşembeKurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma19 Temmuz Kurban Bayramı arefesi ile başlayacak olan Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma akşamı son bulacak.Corona virüs önemleri kapsamına bu yılSorusu gündeme geldi. Kurban Bayramı namazının kılınıp kılınmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalar ileSorusuna cevap verilecek.Ramazan Bayramında bayram namazına izin verildi. Corona virüs önemlerine dikkat edilerek Kurban Bayramı namazının da kılınabileceği düşünülüyor.Sorusunu soranlar için Kurban Bayramı namazı açıklaması yapıldı. İşte? Sorusunun cevabı!•Kurban Bayramı namazına başlamadan önce ‘Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı Namazını kılmaya, uydum imama'' denilir. Bayram namazı için diyet edilir.•İmamla birlikte tekbir alınır. Bu birinci tedbirdir. Kurban Bayramı namazına bu tekbir ile başlanır. Subhaneke duası okunur ve ardından imamla birlikte 3 kez bayram tekbiri alınır.•Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana koyulur. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana koyulur. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.•İmam, ‘Euzu Besmeleyi' okur. Açıktan sesli olarak Fatiha suresini ve ek bir sure okur. Cemaat ise sureyi dinler. Sure bittikten sonra tekbir alınır ve rükuya gidilir.•Rükû ve secdeden sonra ikinci rekat başlar.•İkinci rekatta imam, Fatiha ve ek bir sure okur. İmamla birlikte ikinci rekatın bayram tekbiri alınır.•Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana koyulur. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana koyulur. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana koyulur. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Secdeden sonra oturulur ve ‘Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena'' duaları okunur. İmamla birlikte selam verilirir.Sorusu diyanet tarafından bu şekilde cevaplandırıldı. Namaz sonrasında Bayram hutbesinin okunması ile birliktesona erer.Her yılSorusu gündeme geliyor.ı 2 rekattır.ı tarihinin yaklaşması ile birlikte akıllara çeşitli sorular geldi.Sorusu ve daha fazlası Kabine Toplantısı'nda açıklanacak. Kabine toplantısının Kurban Bayramına sayılı günler kala gerçekleştirilmesi planlanıyor.