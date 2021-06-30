CHP'de kaçak plaj krizi! Partililer birbirine girdi...

CHP'de kaçak plaj kirizi devam ediyor. Çanakkale Ayvacık'ta CHP'lilerin açılışına katıldığı kaçak sahil tesisi ile ilgili tartışmaların, CHP'de kavgaya neden olduğu iddia edildi. Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin bulunduğu CHP'li isimlerin 'Mührü söktüğünüz yere bizi niye götürdünüz' diyerek tartıştıkları öne sürüldü



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YIKIM TEBLİGATI YAPILDI, 1 AY SÜRE VERİLDİ

SADECE BİR GÜN AÇIK KALDI

KURDELE KESTİLER