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CHP'de kaçak plaj krizi! Partililer birbirine girdi...

CHP'lilerin de açılışına katıldığı ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'e ait olan kaçak tesis CHP'lileri birbirine düşürdü. Partililerin "mührü sökülen yere bizi neden götürdünüz" diyerek kavgaya tutuştukları iddia edildi.

Siyaset / 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:56
CHP'de kaçak plaj krizi! Partililer birbirine girdi...

CHP'de kaçak plaj kirizi devam ediyor. Çanakkale Ayvacık'ta CHP'lilerin açılışına katıldığı kaçak sahil tesisi ile ilgili tartışmaların, CHP'de kavgaya neden olduğu iddia edildi. Aralarında genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin bulunduğu CHP'li isimlerin 'Mührü söktüğünüz yere bizi niye götürdünüz' diyerek tartıştıkları öne sürüldü

KİMSEDEN ÇIT YOK

Açılışa katılan CHP'lilerin hiçbirinden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Mühür kırarak tesisi açtığı belgelerle ortaya çıkan İbrahim Öztürk'ün ve Halk TV'nin sahibi olan ağabeyi Cafer Mahiroğlu da sessiz kalmayı tercih etti.

YIKIM TEBLİGATI YAPILDI, 1 AY SÜRE VERİLDİ

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılan tebligatta kaçak yapının yıkımı için 1 ay süre verildi. Ayrıca Ayvacık Özel İdare Müdürlüğü'nün işletmenin ruhsatı olmadığı için ayrı tutanak tutturarak işletmeye para cezası verdiği öğrenildi. Daha önce ruhsatı olmadığı için verilen 20 bin lirası para cezasının 40 bin liraya çıktığı belirtildi.

SADECE BİR GÜN AÇIK KALDI


Sabah'tan yere alan habere göre, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Öztürk'ün il özel idarenin mühürlediği kaçak restoranı gizlice açtığının ortaya çıkmasının ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mühür fekki suçundan binaya baskın düzenleyerek binayı yeniden mühürlemişti.

Skandal üzerine harekete geçen yetkilikler, sadece bir gün açık kalan söz konusu yerle ilgili yapı durdurma tutanağı düzenleyerek kanunsuz girişime engel olmuştu.

KURDELE KESTİLER


Açılışa, CHP genel başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Seyit Torun, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Mahmut Tanal, Ensar Aytekin, Tahsin Tarhan ve CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Bozcada Belediye Başkanı Hakan Can ve Umurbey Belediye Başkanı Erdal Doğan katılmıştı.

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