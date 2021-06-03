Fransa'da son 24 saatte 8 bin 743 koronavirüs vakası görüldü!

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 96 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 787'ye çıktı.



Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 743 artışla 5 milyon 685 bin 915'e yükseldi. Hastanelerde 2 bin 754'ü yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 638 kişinin tedavisi devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 26 milyon 583 bin 112'ye çıktı, bunlardan 11 milyon 452 bin 53'üne ikinci doz da uygulandı.



Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, 12 ile 18 yaş arasındaki kişilerin 15 Haziran'dan itibaren aşılanabileceğini duyurdu. Yetişkinlerin yarısının ilk doz aşıyı vurduklarını ifade eden Macron, ülkenin bazı bölgelerinde salgının yeniden yayılmaya başladığını, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.



Macron, salgın açısından riskli olmayan bölgelerde açık alanlarda maske zorunluluğunu kaldırabileceklerini belirtti.



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR!



Bazı muhalif kesimler ise her fırsatta Türkiye'yi Avrupa ile kıyaslayarak yalanlarla kara propaganda gün yüzüne bir kez daha çıktı. Türkiye'de 2 Haziran itibariyle vaka sayısı 7 bin 181 olarak tespit edildi.