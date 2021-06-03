USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 743 koronavirüs vakası görüldü!

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 743 yeni vaka tespit edildi. Öte yandan Türkiye'de ise vaka sayısı düşmeye devam ediyor. 2 Haziran verilerine göre; 7 bin 181 olarak tespit edildi.

Dünya / 3 Haziran 2021 Perşembe 00:21
Fransa'da son 24 saatte 8 bin 743 koronavirüs vakası görüldü!

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 96 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 787'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 8 bin 743 artışla 5 milyon 685 bin 915'e yükseldi. Hastanelerde 2 bin 754'ü yoğun bakımda olmak üzere 15 bin 638 kişinin tedavisi devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 26 milyon 583 bin 112'ye çıktı, bunlardan 11 milyon 452 bin 53'üne ikinci doz da uygulandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, 12 ile 18 yaş arasındaki kişilerin 15 Haziran'dan itibaren aşılanabileceğini duyurdu. Yetişkinlerin yarısının ilk doz aşıyı vurduklarını ifade eden Macron, ülkenin bazı bölgelerinde salgının yeniden yayılmaya başladığını, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Macron, salgın açısından riskli olmayan bölgelerde açık alanlarda maske zorunluluğunu kaldırabileceklerini belirtti.

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR!

Bazı muhalif kesimler ise her fırsatta Türkiye'yi Avrupa ile kıyaslayarak yalanlarla kara propaganda gün yüzüne bir kez daha çıktı. Türkiye'de 2 Haziran itibariyle vaka sayısı 7 bin 181 olarak tespit edildi. 

Fransa

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement