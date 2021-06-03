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Elektrikli scooter kullanımına düzenleme geldi!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında elektrikli scooterların kullanımı, denetimi ve yetki esaslarını belirleyen yönerge teklifi oy birliği ile kabul edildi. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmayanlar paylaşımlı elektrikli scooter hizmetinden yararlanamayacak

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 19:21
Elektrikli scooter kullanımına düzenleme geldi!

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde toplandı. Toplantıda İBB Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, pandemiyle birlikte kullanımı artan paylaşımlı elektrikli scooterların kullanıma yönelik hazırlanan yönerge teklifi görüşüldü. Yönerge oybirliği ile kabul edildi.

İBB, oy birliğiyle kabul edilen yönergeyle birlikte elektrikli scooter hizmeti veren firmaları kayıt altına alarak lisanslayabilecek. Lisanslar 2 yıl geçerli olacak. 15 yaşını doldurmayanlar paylaşımlı elektrikli scooter hizmetinden yararlanamayacak. Azami hız 25 kilometre olacak, yetkili firmalar belediyeye işgaliye bedeli ödeyecek ve elektrikli scooterlar yalnızca bisiklet ve taşıt yollarında kullanılabilecek. Elektrikli scooterların kaldırımda kullanımı ise yasaklandı.

Firmalar, paylaşımlı scooter izni için, faaliyet gösterecekleri ilçeleri, scooter sayı ve durak yerlerini belirleyerek UKOME kararı alınmak üzere 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında İBB'ye başvuruda bulunacak. Yönergeye göre, elektrikli scooterları yalnızca belediyenin izin verdiği yerlerde park edebilecek ve firmalar işgaliye bedeli ödeyecek. Firmalar, olumsuz hava koşullarında kullanıcılara bilgilendirme yapacak, gerekirse scooteri kullanıma kapatacak. Yolculuk sonunda kullanıcıya, kullanım süresi, kullanım tutarı ile saat ve tarihi yazan fatura kesilmesi zorunlu olacak. Elektrikli scooter yalnızca bisiklet yolu ile karayolunda kullanılacak, kaldırımda kullanımı yasak olacak. Scooter ile toplu taşıma araçlarına girilemeyecek. Elektrikli scooterlara birden fazla kişi binemeyecek.

 
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