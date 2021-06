2021 LGS Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştireceği 2021 LGS sınavında öğrenci güvenliği ön planda tutacak. Merkezi yerleştirmelerin otomatik olarak gerçekleşeceği sınav öncesinde öğrenciler sınav yeri başvurusunda bulunmayacak açıklamaları yapıldı.



LGS Saat Kaçta Olacak?

LGS Saat Kaçta Bitecek?

LGS Birinci Oturum Kaç Dakika?

LGS İkinci Oturum Kaç Dakika?

LGS İlk Oturum Dersleri Nelerdir?

LGS İkinci Oturum Dersleri Nelerdir?

LGS'de Yeni Kimlik Zorunlu mu?

LGS'de Eski Kimlik Geçerli mi?

LGS Süresi Kaç Dakika?

LGS Sınava Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

2021 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

www.meb.gov.tr

2021 LGS Yerleştirmeleri Nasıl Yapılacak?

2021 LGS'de Kaç Soru Var?

LGS Tercihleri Ne Zaman?

Karantinadaki Öğrenciler Sınava Nasıl Girecek?

Karantinadaki öğrenciler sınava nasıl girecek?

Liselere Geçiş Sistemi bir diğer adı ile, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler birinci oturuma saat 9.30'da girecek.ise saat 11.30'da gerçekleştirilecek.Saat 9.30'da başlayacak olan12.50'de bitecek.Bakanlığın yayınladığı kılavuza göresözel ve sayısal alan olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak. Saat 9.30'da başlayacak olan ilk oturum sözel derslerden oluşacak. 50 sorudan oluşacak olan75 dakikada uygulanacak.6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olansaat 11.30'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı,2021 LGS sınav kılavuzundasorularına cevaben 80 dakika açıklamasını gerçekleştirdi.LGS birinci oturumda 4 farklı dersten soru sorulacak. İşte•Türkçe•İnkılap Tarihi•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi•Yabancı DilLGS ikinci oturumda 2 farklı dersten soru sorulacak. 11.30'da başlayacak olan ikinci oturumda;•Matematik•Fen BilimleriSoruları yer alacak.Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığıyeni kimliğin şart olmadığı belirtildi. Sınava girecek adayların kimliklerinde fotoğraf olması şartı da bulunmuyor. Bakanlık öğrencilerin kimlik belgesinde öğrenci T.C. Kimlik numarasının olmasının yeterli olduğunu açıkladı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavda eski kimliklerin kabul edileceği belirtildi. Öğrenciler LGS sınavına girmek için fotoğrafsız eski kimliklerini kullanabilecek. MEB,konusuna web sitesinde yayınladığı 2021 LGS kılavuzunda yer verdi.2021 LGS sınavı sözel ve sayısal alan olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Birinci ve ikinci oturum arasında ise molaya yer verilecek.bakanlık tarafından 45 dakika olarak belirlendi.Bakanlık tarafından yayınlananöğrencilerin giriş belgelerine e-okul üzerinden erişebileceği bildirildi. MEB'in yayınladığı kılavuza göre öğrenciler sınava gireceği sıra ve binayı e-okul sistemi üzerinden öğrenecek. Okullarda da sınava giriş belgelerine yer verilecek.30 Haziran 2021 tarihindeüzerinden açıklanacak. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve öğrenci numarası ile 2021 LGS sınav sonuçlarını öğrenebilecek.Bakanlık sitesinden yayınlanan sınav kılavuzunda yerleştirmelerin sistem tarafından yapılacağı açıklandı. Sınava girecek adayların %90'ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Karantina süreci devam eden öğrencilerin yerleştirmeleri ise özel olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık, öğrencilerin evlerinin yakınlarındaki adreslerde sınava gireceğini belirtti.Her yıl olduğu gibi 2021 yılında daiki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikteSorusu sorulmaya başlandı. Çoktan seçmeli türünde gerçekleştirilecek olan sınavda öğrencilere 90 soru sorulacak. 2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 90 soru yer alacak.6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık sınav sonuçlarının açıklanmasının ardındanwww.meb.gov.tr üzerinden duyuracakSorusunun sorulması üzerinde Bakanlık harekete geçti.•Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar,•Kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar,•Kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar,•Covid-19 şikayetleri olan adaylar,Bakanlığın hazır bulundurduğu Yedek Sınav Binalarında sınava girecek. Pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirilecek sınavda adayların sağlık durumları göz önünde bulundurulacak.3 Haziran 2021 tarihi itibariyle 2021 LGS sınavına 2 gün kaldı.Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı sınavda öğrenciler evlerine en yakın merkezlere bakanlık tarafından yerleştirilecek. Adaylar sınava girecekleri bina ve sıraları e-okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sınav günü okullarda yer alacak listelerde de öğrenciler isimlerini ve sınıflarını görebilecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;'8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar...' sözlerini kullanarak MEB üzerinden yayınlanan kılavuzda tüm sorulara yer verildiğini belirtti.Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan sınav hakkında son açıklamalarını gerçekleştirdi. Sınav hazırlıklarının duyurusunu yapan Özer; 'Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı.'' açıklamasını yaptı.