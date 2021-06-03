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2021 LGS Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl 6 Haziran 2021 Pazar tarihinde gerçekleşecek olan LGS sınav kılavuzunu yayınladı. Bakanlığın web sitesinde www.meb.gov.tr açıklanan kılavuzda öğrencilerin sınav öncesi ve sonrasında nasıl bir yol izlemesi gerektiği hakkında tüm detaylara yer verildiği belirtildi.

Eğitim / 3 Haziran 2021 Perşembe 10:54
2021 LGS Sınavı Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştireceği 2021 LGS sınavında öğrenci güvenliği ön planda tutacak. Merkezi yerleştirmelerin otomatik olarak gerçekleşeceği sınav öncesinde öğrenciler sınav yeri başvurusunda bulunmayacak açıklamaları yapıldı.

LGS Saat Kaçta Olacak?

Liselere Geçiş Sistemi bir diğer adı ile LGS, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Öğrenciler birinci oturuma saat 9.30'da girecek. LGS ikinci oturum ise saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

LGS Saat Kaçta Bitecek?

Saat 9.30'da başlayacak olan LGS sınavı 12.50'de bitecek.

LGS Sınavı Ne Zaman?

LGS Birinci Oturum Kaç Dakika?

Bakanlığın yayınladığı kılavuza göre Liselere Geçiş Sistemi sözel ve sayısal alan olmak üzere iki ayrı oturumda yapılacak. Saat 9.30'da başlayacak olan ilk oturum sözel derslerden oluşacak. 50 sorudan oluşacak olan LGS ilk oturum 75 dakikada uygulanacak.

LGS İkinci Oturum Kaç Dakika?

6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek olan LGS ikinci oturum saat 11.30'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 LGS sınav kılavuzunda ikinci oturum kaç dakika? sorularına cevaben 80 dakika açıklamasını gerçekleştirdi.

LGS İlk Oturum Dersleri Nelerdir?

LGS birinci oturumda 4 farklı dersten soru sorulacak. İşte LGS birinci oturumda yer alacak dersler!
•Türkçe
•İnkılap Tarihi
•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
•Yabancı Dil

LGS İkinci Oturum Dersleri Nelerdir?

LGS ikinci oturumda 2 farklı dersten soru sorulacak. 11.30'da başlayacak olan ikinci oturumda;
•Matematik
•Fen Bilimleri
Soruları yer alacak.

LGS Süresi Kaç Dakika?

LGS'de Yeni Kimlik Zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2021 LGS kılavuzunda  yeni kimliğin şart olmadığı belirtildi. Sınava girecek adayların kimliklerinde fotoğraf olması şartı da bulunmuyor. Bakanlık öğrencilerin kimlik belgesinde öğrenci T.C. Kimlik numarasının olmasının yeterli olduğunu açıkladı.

LGS'de Eski Kimlik Geçerli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavda eski kimliklerin kabul edileceği belirtildi. Öğrenciler LGS sınavına girmek için fotoğrafsız eski kimliklerini kullanabilecek. MEB, LGS'de eski kimlik geçerli mi konusuna web sitesinde yayınladığı 2021 LGS kılavuzunda yer verdi.

LGS Süresi Kaç Dakika?

2021 LGS sınavı sözel ve sayısal alan olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Birinci ve ikinci oturum arasında ise molaya yer verilecek. LGS mola süresi bakanlık tarafından 45 dakika olarak belirlendi.

LGS Sınava Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından yayınlanan 2021 LGS sınav kılavuzunda öğrencilerin giriş belgelerine e-okul üzerinden erişebileceği bildirildi. MEB'in yayınladığı kılavuza göre öğrenciler sınava gireceği sıra ve binayı e-okul sistemi üzerinden öğrenecek. Okullarda da sınava giriş belgelerine yer verilecek.

2021 LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, TC kimlik numarası ve öğrenci numarası ile 2021 LGS sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

2021 LGS Yerleştirmeleri Nasıl Yapılacak?

Bakanlık sitesinden yayınlanan sınav kılavuzunda yerleştirmelerin sistem tarafından yapılacağı açıklandı. Sınava girecek adayların %90'ı adrese dayalı olarak yerleştirilecek. Karantina süreci devam eden öğrencilerin yerleştirmeleri ise özel olarak gerçekleştirilecek. Bakanlık, öğrencilerin evlerinin yakınlarındaki adreslerde sınava gireceğini belirtti.

2021 LGS'de Kaç Soru Var?

Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte 2021 LGS'de kaç soru var? Sorusu sorulmaya başlandı. Çoktan seçmeli türünde gerçekleştirilecek olan sınavda öğrencilere 90 soru sorulacak. 2021 LGS'de 40 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 90 soru yer alacak.

LGS Tercihleri Ne Zaman?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Bakanlık sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercih tarihini www.meb.gov.tr üzerinden duyuracak

Karantinadaki Öğrenciler Sınava Nasıl Girecek?

Karantinadaki öğrenciler sınava nasıl girecek? Sorusunun sorulması üzerinde Bakanlık harekete geçti.

•Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar,
•Kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar,
•Kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar,
•Covid-19 şikayetleri olan adaylar,

Bakanlığın hazır bulundurduğu Yedek Sınav Binalarında sınava girecek. Pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleştirilecek sınavda adayların sağlık durumları göz önünde bulundurulacak.
2021 LGS Sınavına Kaç Gün Kaldı?

3 Haziran 2021 tarihi itibariyle 2021 LGS sınavına 2 gün kaldı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığının yapacağı sınavda öğrenciler evlerine en yakın merkezlere bakanlık tarafından yerleştirilecek. Adaylar sınava girecekleri bina ve sıraları e-okul sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sınav günü okullarda yer alacak listelerde de öğrenciler isimlerini ve sınıflarını görebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;
'8. sınıf öğrencilerimize ve velilerine günaydın! LGS'ye az kalmışken kafalardaki soru işaretlerine yönelik bazı hatırlatmalarımız var. Her detayı düşünüp her tedbiri aldık, her sorunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimize çok selamlar ve şimdiden başarılar...' sözlerini kullanarak MEB üzerinden yayınlanan kılavuzda tüm sorulara yer verildiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan sınav hakkında son açıklamalarını gerçekleştirdi. Sınav hazırlıklarının duyurusunu yapan Özer; 'Salgın nedeniyle sınava katılacak öğrenciler kendi okullarında katılacağı için 2021 yılında sınav yapılacak okul sayısı 2019 yılında önemli oranda artırıldı. 2019 yılında 3 bin 873 okulda 59 bin 568 salon kullanılmışken bu sayı 2021 yılında 17 bin 793 okula ve 82 bin 355 salona çıkartıldı.'' açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim BakanıMilli Eğitim BakanlığıZiya Selçuk

 
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