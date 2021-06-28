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Bu acıya yürek dayanmaz! Ölen bebeğini kucağında böyle taşıdı...

Adana'da 30 gün önce dünyaya gözlerini açan minik Hatice bebek, karyoladan düşme sonucu vefat etti. Bebeğini kucağında Adli Tıp'a götüren babanın görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 11:47
Bu acıya yürek dayanmaz! Ölen bebeğini kucağında böyle taşıdı...

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Adana'ya gelen Semar ve Firaz Halluf çifti, 1 aylık bebekleri Hatice'yi yanlarına alıp yattı. Sabah saat 07.30 sıralarında duyduğu sese uyanan anne Semar Halluf, karyoladan düşen kızının yerde hareketsiz yattığını görünce eşini uyandırdı. Bunun üzerine baba kızını alarak dışarı çıkartıp masanın üzerine koydu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


ALDIĞI HABERLE YIKILDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hatice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu haberle yıkılan baba Firaz Halluf'un, bebeğinin cansız bedenini Adli Tıp'a kucağında taşıması yürekleri dağladı. Baba ifadesi için polis merkezine götürülürken, Hatice'nin cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan minik Hatice, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Adli TıpAdanaHatice BebekSuriye

 
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