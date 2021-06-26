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Koronavirüs'te flaş gelişme! 'Hissetmiyoruz'

Yaş grubunun 18’e düşmesiyle birlikte koronavirüs aşısın talep iki katına çıktı. Gençlerin rahat olduğu, aşı sürecinin gençlerle birlikte çok dinamik geçtiği ifade edildi. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Başar ise aşılamayla birlikte yatan hasta sayılarının 1.5 ay öncesine göre yüzde 10'lara indiğini ifade etti.

Sağlık / 26 Haziran 2021 Cumartesi 09:36
Koronavirüs'te flaş gelişme! 'Hissetmiyoruz'

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları haziran ayının başından beri rekor seviyede ilerliyor. Aşılamada yaş sınırı dün itibarıyla 18'e indi. Yaş grubu aşağı düştükçe randevularda yoğunluk yaşandığına dikkat çeken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş, gençlerin aşı konusunda çok rahat olduğunu ve aşı sürecinin gençlerle birlikte çok dinamik geçtiğini dile getirdi.

Kağıthane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Keramettin Kurt ise yaş grubunun 18'e düşmesiyle birlikte hastanede aşıya olan talebin iki katına çıktığını söyledi

'HİSSETMİYORUZ'

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Başar ise aşılamayla birlikte yatan hasta sayılarının 1.5 ay öncesine göre yüzde 10'lara indiğini ifade etti.

Başar, 'Ayın 21'inden itibaren hastanemizde aşılama sayılarımızda yüzde 35 civarında azalma başladı. Bu azalmayı özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde de aşılamanın artırılmasına bağlıyoruz. Bunu takiben de hastanelere başvuran hasta sayısı azalıyor. 18 yaş üstü herkese randevular açıldı ve aşı için gelen herkese çok rahat bir şekilde aşılama yapabiliyoruz. Şu an gelen hastanın 4 katı kadar hastayı da aşılama potansiyelimiz var. Hastalık şu anda azaldı neredeyse hissetmiyor gibiyiz' dedi.

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