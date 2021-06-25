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Göreve geldiğinde, ‘Her şeyimiz açık olacak’ diyen İmamoğlu, 3 denetim kurulunu veto etti

Yerel seçimler öncesi şeffaf belediyecilikten dem vuran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sıkışınca denetlenmekten kaçtı. İBB Meclis üyeleri tarafından kurulan, “Yatırımları İzleme Komisyonu”, Toplu Ulaşım ve Ulaşımla İlgili Çalışmaları Takip Komisyonu” ve “Müsilaj Çalışmalarını Araştırma Komisyonu” denetleme faaliyetlerine başlamak üzereyken by-pass edildi.

Siyaset / 25 Haziran 2021 Cuma 10:49
Göreve geldiğinde, ‘Her şeyimiz açık olacak’ diyen İmamoğlu, 3 denetim kurulunu veto etti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, meclis üyeleri tarafından oluşturulan araştırma komisyonlarının çalışmasına geçit vermedi. İmamoğlu'nun icraatlarını incelemek adına oluşturulan Yatırımları İnceleme Komisyonu, Toplu Ulaşım ve Ulaşımla İlgili Çalışmaları Takip Komisyonu ve Müsilaj Çalışmalarını Araştırma Komisyonu bizzat İmamoğlu tarafından veto edildi.

Meclisi engelleniyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediye meclisleri hem vizyon belirler hem de yapılan işlerin denetimini sağlar. Biz de İBB meclisinde 3 tane komisyon kurduk. Fakat ne hikmetse şeffaf olacağını ve hesap verebilir olacağını söyleyen İBB Başkanı üç komisyonu da veto etti. İBB Başkanı denetlenmekten korktu. Yatırımları araştırmamızdan niçin korktu? Ulaşımla ilgili yapacağımız araştırma komisyonuyla, metrolarla ilgili yapmış olduğu algı operasyonlarının çökeceğinden mi korktu? Müsilaj komisyonundan niye korktu? Temel atmama törenlerinin Marmara'nın ve Haliç'in kirlenmesine ne kadar katkı sağlayacağını söylememizden mi korktu? İBB Başkanı meclisin çalışmalarını engelliyor” dedi. İmamoğlu'nun algı operasyonlarının çöktüğünü kaydeden Göksu, “Şimdi ben İstanbullular adına soruyorum. Meclisin çalışmalarını engelleyen kim? İBB Başkanı, belediye meclisinin çalışmalarını engelliyor. Ama biz sizin bize vermiş olduğunuz yetkiyle denetim görevine devam edeceğiz, önümüzdeki günlerde yeniden bu komisyonların kurulması için karar alacağız” şeklinde konuştu.

Şeffaflık ilkesi ihlal ediliyor

AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Müsilaj Çalışmalarını Araştırma Komisyonu Başkanı Sadullah Kabahasanoğlu, “İstanbul'da son günlerde ortaya çıkan müsilaj konusu oldukça önemsiyoruz. Biz de İBB Meclisinin denetim görevi olması hasebiyle ve halkımızı doğru bilgilendirmek için 3 komisyon kurduk. Fakat İBB Başkanı bu kararı veto etti. Marmara Denizi'nin en büyük kirleticisi İstanbul. 3'te 2 oranında kirletici olduğu yönünde bilim adamlarının açıklamaları var. Bu karar şeffaflık ilkesine de aykırı. Engelleyici tavrı kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu. Müsilajın çevreyi tehdit ettiğini kaydeden Kabahasanoğlu, “Müsilaj çevreyi de ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Nasıl önleneceği vesaire insanlar tarafından merak ediliyor. Bu karar meclisin denetim yetkisinin önünde büyük bir engeldir. İBB başkanının engelleyici bu tavrı kabul etmiyoruz. Biz İstanbul halkı adına ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi.

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