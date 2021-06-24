Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassas Güdüm Kiti-82 Teslimat Töreni'nde konuştu. Bakan Akar, "Tüm komşularımızın sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılıyoz. Bizim mücadelemiz terörledir. Halkımızı terör belasından kurtarmak için kararlıyız." şeklinde konuştu. Akar, ABD ile Afganistan görüşmelerine ilişkin ise "ABD'li heyet geldi, bakanlığımızda görüşme devam ediyor" dedi.