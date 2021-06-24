USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,35
 

Bin 633 kişiye ceza kesti! Görevden alındı!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yoğun şikayet üzerine yapılan incelemede, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.'nin görevine son verildi. B.T.'nin 50 günde bin 633 araç sürücüsüne 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirtildi.

3. Sayfa / 24 Haziran 2021 Perşembe 18:25
Bin 633 kişiye ceza kesti! Görevden alındı!

İl Emniyet Müdürlüğü, Akçaabat'ta yaklaşık 1 yıldır gönüllü fahri trafik müfettişi olan B.T. hakkında, çalıştığı iş yeri önünden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Adnan Menderes Caddesi sınırlarında, emniyet şeridi ihlali nedeniyle sürücülere çok fazla ceza yazdığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı.

Emniyet şeridi ihlalinden 50 günde bin 633 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlenen B.T., artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine görevinden alındı.

Yapılan incelemelerde; usulsüz ceza yazdığı tespit edildiği gerekçesiyle görevine son verilen B.T.'nin, mayıs ayında bin 10, haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL ceza yazdığı tespit edildi.

Adnan Menderes

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement