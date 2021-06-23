USD (Alış - Satış) : 8,72 - 8,74 EURO (Alış - Satış) : 10,37 - 10,39
 

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30’da toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı öğrenildi.

Sağlık / 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:00
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı bildirildi.

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 223 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 143 kişinin testi pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 238 testte 6 bin 143 vaka, 565 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 214 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 997 bin 73, toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736, toplam vefat sayısı 49 bin 293, toplam ağır hasta sayısı 791, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 242 bin 945 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapacağı bildirildi.


KoronavirüsFahrettin KocaKoronavirüs VerileriKoronavirüs AşısıBilim Kurulu

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement