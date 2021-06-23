E Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK Kurs Başvuru Ekranı

MEB'in açıklamalarının ardından E kurs nedir? sorusu sorulmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan E kurs, dershane ve özel okula gidemeyen öğrenciler için hazırlanan eğitim programıdır. Maddi gücü yetersiz olan öğrencilere eğitim verebilmek adına oluşturulan programa her yaş grubundan öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.
DYK Kursu Nedir?
DYK kurslarına başvuruların açılması ile birlikte pek çok öğrenci DYK kursu nedir?
araştırmasını yapmaya başladı. Öğrencilerin merak ettiği DYK, Destek ve Yetiştirme Kursu'nun kısaltmasıdır. Eğitim görmekte olan öğrencilere ekstra eğitim vermeyi hedefleyen kursta dersler müfredata uygun olarak işlenmektedir.
DYK Kursu Ücretli midir?
MEB tarafında verilen Destek ve Yetiştirme Kursu bir diğer adıyla DYK kursu ücretli midir?
Sorusu oldukça fazla sorulmaktadır. MEB'in sağladığı DYK kursu
için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır?
E-Kurs başvurularının başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci ve ebeveyn e-kurs başvurusu nasıl yapılır?
Sorusunu araştırmaya başladı. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan e kurslara Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirilecek. Öğrencilerin e kurs başvurusu nasıl yapılır?
Sorusunu sorması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, başvurular resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek açıklamasını yapmıştır.
DKY Ne Zaman Başlıyor?
MEB tarafından ekstra eğitim olarak adlandırılan DYK kurslarına başvuruların açılmasıyla birlikte DYK ne zaman başlıyor?
sorusu gündem oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği DYK kursu 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.
DYK Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
Destek ve Yetiştirme kursu başvuruları 21 Haziran 2021 tarihinde başlayarak 27 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Öğrencilerden gelen DYK son başvuru tarihi
soruları üzerinde MEB tarafından yayınlanan kılavuzda DYK son başvuru tarihinin 27 Haziran 2021 olduğu açıklanmıştır.
DYK E-Kurs Başvurusu Ne Zamana Kadar Yapılır?DYK E-KURS başvuru
duyurusunun yapılmasıyla birlikte öğrencilerden DYK e kurs başvurusu ne zamana kadar yapılacak?
Sorusu soruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan DYK kursu için;
Öğrenci başvurularının alınması : 23-29 Haziran 2021
Kurs sınıflarının oluşturulması : 30 Haziran-04 Temmuz 2021,
Kursların başlaması : 05 Temmuz 2021
Kursların tamamlanması : 27 Ağustos 2021
Açıklaması gerçekleştirildi.
DYK Kursuna Kimler Başvurabilir?DYK başvuru
sürecinin başlamasının ardından DYK kursuna kimler başvurabilir?
Tartışması başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği ve öğretmenlerin uzun süredir hazırlık yaptığı DYK kursuna kimler başvurabilir?
İşte DYK kursu başvuru şartları
;
•Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olan kişiler,
•Mesleki ve teknik öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar,
•Açık öğretim ortaokul öğrencileri,
•İmam hatip ortaokulu öğrencileri,
•Örgün veya yaygın orta öğretim kurumlarında kaydı olan öğrenciler,
•Mesleki ve teknik ortaokul programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri,DYK kursları ne zaman bitecek?
sorusu ve daha fazlası MEB tarafından geçrekleştirilecek olan açıklamanın ardından belli olacak. DYK E kurs başvuru ekranı
Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde yer almaktadır.