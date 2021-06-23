E Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır? DYK Kurs Başvuru Ekranı

MEB'in açıklamalarının ardından E kurs nedir? sorusu sorulmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan E kurs, dershane ve özel okula gidemeyen öğrenciler için hazırlanan eğitim programıdır. Maddi gücü yetersiz olan öğrencilere eğitim verebilmek adına oluşturulan programa her yaş grubundan öğrenciler katılım sağlayabilmektedir.

DYK Kursu Nedir?



DYK Kursu Ücretli midir?



E-Kurs Başvurusu Nasıl Yapılır?



DKY Ne Zaman Başlıyor?



DYK Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?



DYK E-Kurs Başvurusu Ne Zamana Kadar Yapılır?



DYK Kursuna Kimler Başvurabilir?



DYK kurslarına başvuruların açılması ile birlikte pek çok öğrenciaraştırmasını yapmaya başladı. Öğrencilerin merak ettiği DYK, Destek ve Yetiştirme Kursu'nun kısaltmasıdır. Eğitim görmekte olan öğrencilere ekstra eğitim vermeyi hedefleyen kursta dersler müfredata uygun olarak işlenmektedir.MEB tarafında verilen Destek ve Yetiştirme Kursu bir diğer adıylaSorusu oldukça fazla sorulmaktadır. MEB'in sağladığıiçin herhangi bir ücret talep edilmemektedir.E-Kurs başvurularının başlamasıyla birlikte pek çok öğrenci ve ebeveynSorusunu araştırmaya başladı. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan e kurslara Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirilecek.Sorusunu sorması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, başvurular resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilecek açıklamasını yapmıştır.MEB tarafından ekstra eğitim olarak adlandırılan DYK kurslarına başvuruların açılmasıyla birliktesorusu gündem oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği DYK kursu 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak.Destek ve Yetiştirme kursu başvuruları 21 Haziran 2021 tarihinde başlayarak 27 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Öğrencilerden gelensoruları üzerinde MEB tarafından yayınlanan kılavuzda DYK son başvuru tarihinin 27 Haziran 2021 olduğu açıklanmıştır.duyurusunun yapılmasıyla birlikte öğrencilerdenSorusu soruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan DYK kursu için;Öğrenci başvurularının alınması : 23-29 Haziran 2021Kurs sınıflarının oluşturulması : 30 Haziran-04 Temmuz 2021,Kursların başlaması : 05 Temmuz 2021Kursların tamamlanması : 27 Ağustos 2021Açıklaması gerçekleştirildi.sürecinin başlamasının ardındanTartışması başladı. Öğrencilerin heyecanla beklediği ve öğretmenlerin uzun süredir hazırlık yaptığıİşte•Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olan kişiler,•Mesleki ve teknik öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar,•Açık öğretim ortaokul öğrencileri,•İmam hatip ortaokulu öğrencileri,•Örgün veya yaygın orta öğretim kurumlarında kaydı olan öğrenciler,•Mesleki ve teknik ortaokul programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri,sorusu ve daha fazlası MEB tarafından geçrekleştirilecek olan açıklamanın ardından belli olacak.Milli Eğitim Bakanlığının resmi web sitesinde yer almaktadır.