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CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'dan 93 milyon euro daha kredi aldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için Fransız Kalkınma Bankası (AFD) ile 93 milyon euroluk (957 milyon lira) kredi anlaşması imzaladı. Böylece İBB'nin AFD ile kredi anlaşması 450 milyon euroya ulaştı. Geçtiğimiz ay sonunda ise AK Parti İBB Meclisi Grup başkanvekili Mehmet Emin Göksu, İBB'nin borcunun 2020 yılı sonunda 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL ulaştığını söyledi. Hatırlanacağı üzere İBB yönetimi daha önce de Almanya'dan 110 milyon euro kredi almıştı.

Siyaset / 23 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'dan 93 milyon euro daha kredi aldı

İmamoğlu Fransızlarla yeni bir kredi anlaşması imzaladı
İBB'den yapılan açıklamaya göre, yapımına 2016'da başlanan ve 1 Ocak 2021'de ilk etabı açılan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için İBB ile AFD arasında 93 milyon euroluk kredi ön protokolüne imza atıldı.

Hattın Balat'taki merkez şantiyesinde düzenlenen imza töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOPLAMDA 450 MİLYON EUROLUK KREDİ


Marcelli, AFD'nin şehirlerin mali özerkliğini desteklediğini belirterek, "AFD, şu ana kadar İBB'nin toplamda 450 milyon euro (4 milyar 633 milyon) tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. AFD, ayrıca Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile iş birliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.


12 YIL VADELİ


İBB Başkanı İmamoğlu da krediyi çok uygun maliyetle sağladıklarını ifade ederek, finansmanın 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olduğunu bildirdi. İmamoğlu, tramvay hattının Cibali-Eminönü arasındaki kısmını da Aralık 2022'de açacaklarını kaydetti.

İBB'NİN BORCU 45 MİLYAR TL'YE DAYANDI


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin mali performansını ağır şekilde eleştiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, yeni yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını kaydetti. "Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu 'şehrin bütçesini yüzde 50' artıracağını söyleyenler ne yaptılar?" diye sordu ve gelinen noktayı şöyle özetledi:



İHANET DEDİĞİN BORÇLANMA İÇİN TÖREN YAPTIN

"Seçimlerde borçlanmayı İstanbul'a ihanet olarak niteleyen, "İstanbul nimet nimet" diyen ve İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan iki yılda bu konuda ne yaptı biliyor musunuz?

İBB'yi bir kuruş borç alamayacak noktaya getirdi. İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurmuş ve büyük bir borç batağına saplanmıştır. Yani yeniden Nurettin Sözen dönemine dönülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu tam 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL'dir.

Yani kanuni borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aşmış durumdadır. Tören yaptıkları borçlanmanın onayını biz mecliste alırken, bugün o töreni yapan CHP Grubu ve sayın başkan, o karara ret oyu vermişti. Yani ret oyu verdikleri kararın törenini yaptılar. Aslında bu tören, acziyetinizin ve kendinizi inkarın törenidir."

DENETİM RAPORUNA DA YANSIDI

İBB'nin borç batağına saplanması İBB'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'na da yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Raporda borçlanmalar tablo halinde verildikten sonra, "Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35 milyar 923 milyon 231 bin 732,90 TL olduğu.

Mevcut borç stok tutarının 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 43 milyar 402 milyon 795 bin 786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir" denildi

Ak PartiFransa

 
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