CHP'li Ekrem İmamoğlu Fransa'dan 93 milyon euro daha kredi aldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için Fransız Kalkınma Bankası (AFD) ile 93 milyon euroluk (957 milyon lira) kredi anlaşması imzaladı. Böylece İBB'nin AFD ile kredi anlaşması 450 milyon euroya ulaştı. Geçtiğimiz ay sonunda ise AK Parti İBB Meclisi Grup başkanvekili Mehmet Emin Göksu, İBB'nin borcunun 2020 yılı sonunda 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL ulaştığını söyledi. Hatırlanacağı üzere İBB yönetimi daha önce de Almanya'dan 110 milyon euro kredi almıştı.