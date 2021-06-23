Biontech Aşısı Kısırlık Yapar mı? Koronavirüs Aşısı Kısır mı Yapıyor?

Biontech Aşısı Nedir?
Biontech aşısı, koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşısıdır. Virüsle mücadele döneminde Almanya
tarafından üretilmiş olan Biontech, günümüzde pek çok ülkede pandemi sürecinin kontrol altına alınması adına kullanılıyor. Bu teknik kapsamında virüsün genetik kısmından bir bölümün alınarak yağ ile kaplanmasıyla oluşturulan aşı, virüsün hücrelere girmesine yardımcı olan proteininin kopyasını üretiyor. Bağışıklık sisteminin antikor üretmesini sağlayan aşı 20 yaş üstünde olan bireylere uygulanıyor. Alanında uzman doktorlar Biontech aşısı nedir?
sorusunu soran kişilere bu doğrultuda açıklama gerçekleştirmektedir.
Biontech Aşısı Kısırlık Yapar mı?
Biontech aşısının Türkiye'de yaygın olarak kullanılmasının ardından Biontech aşısı kısırlık yapar mı
tartışması başladı. Alanında uzman doktorların ve ABD'li bilim insanlarının araştırmaları sonucunda Biontech aşısı kısırlık yapar mı
sorusuna Amerika'dan cevap geldi! Miami Üniversitesi Üroloji Bölümünden bilim insanlarının yaptığı açıklamalar sonrasına mRNA aşısı olan Biontech'in erkek üreme sistemine herhangi bir zarar vermediği açıklandı. Bu bağlamda Biontech aşısı kısırlık yapar mı
endişesine gerek olmadığı belirtildi.
Koronavirüs Aşısı Kısır mı Yapıyor?
Koronavirüse karşı geliştirilen koronavirüs aşılarının yan etkileri pek çok kişiyi korkutuyor. Her geçen gün yeni bir tartışmanın odak noktası olan koronavirüs aşılarında bu kez koronavirüs aşısı kısır mı yapıyor?
Sorusu odak noktası oldu. ABD'li bilim adamlarının bu tartışma üzerine gerçekleştirdiği araştırma ise bugün son buldu. Pek çok kişinin merakla beklediği coronavirüs aşısı kısır mı yapıyor?
Sorusunun cevabı olumsuz olarak belirtildi. Yapılan araştırmalar doğrultusunda covid-19 aşılarının üreme sistemi üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor.
Koronavirüs Kısır Yapar mı?Koronavirüs kısır yapar mı
tartışması gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar sonucunda olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
Hamile Kalmak İsteyen Kişiler Aşı Olabilir mi?
Gebelik planı yapan kadınların pek çoğu covid-19 tehlikesine karşı endişeler yaşıyor. Her geçen gün artan vaka sayılarının yanında hamile kalmak isteyen kişiler aşı olabilir mi?
sorusunu soranların sayısı da artıyor. Alanında uzman doktorların yaptığı açıklamalar doğrultusuna koronavirüs aşılarının gebeliğe herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Emziren ya da gebe kalmak isteyen kadınların koronavirüs aşısı olmasında herhangi bir sorun yoktur.Koronavirüs aşısı kısırlık yapar mı?
sorusu ve daha fazlası ABD'li bilim adamlarının gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Koronavirüs aşılarının kadın ve erkek üreme sistemine herhangi bir zararı olmadığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.