CHP'li İzmir'in su rezaletinde flaş gelişme!

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyuna ilişkin şikayetler nedeniyle 18 noktadan analiz amaçlı su numuneleri alındığını bildirdi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19-20 Haziran'da Buca, Karabağlar, Menderes ve Gaziemir ilçelerinin bazı bölgelerinde vatandaşların içme suyunun renk ve kokusu ile ilgili şikayetlerinin olduğu belirtildi.



18 NOKTADAN ANALİZ AMAÇLI SU ALINDI



Bu nedenle il genelinde 18 noktadan ayrıntılı analiz amaçlı su numunelerinin alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



'İlk değerlendirmelerde klor oranlarının yeterli olduğu görülmüş olmakla birlikte kapsamlı bakteriyel analiz sonuçları için 48-72 saatlik bekleme süresi gerekmektedir. Bu sürenin sonunda daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir.



YÜZDE 15 ARTIŞ YAŞANDI



Aynı dönemde bahse konu bölgelere hizmet veren hastanelerimizdeki akut gastroentrit bulgusu veren hastaların bir önceki haftaya göre yüzde 15 civarında artış gösterdiği gözlemlenmiş olup, bu durumun sularla alakalı olup olmadığı ancak kapsamlı bakteriyolojik analizlerin sonuçlarına göre değerlendirilecektir.'



İzmir'de 19-20 Haziran'da çok sayıda kişi, şebeke suyu kullandıktan sonra fenalaştıklarını belirterek, hastanelere başvurmuştu.



CHP'Lİ SOYER KENDİNİ SAVUNMUŞTU



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 'Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun. O da çok kısa sürede giderildi.' ifadelerini kullanmıştı. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Partili milletvekilleri, yaptıkları açıklamalarla Soyer'e tepki göstermişti.



AKUT GASTROENTERİT NEDİR?



Akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihabıdır (enflamasyonudur). Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilir.



Akut gastroenterit genellikle bir virus veya bakteri, daha nadir olarak da bir parazitin vücuda alınmasıyla meydana gelir.



NASIL BULAŞIR?



Gastroenterit, etkeni içeren dışkı ile bulaşmış olan yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle, etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile ortaya çıkar. Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede, su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların görülme olasılığını artırmaktadır. Kişisel hijyen şartlarının düşük olduğu durumlarda hastalık kişiden kişiye de bulaşabilir. Diğer yayılma yolu hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesidir. Kirli su, yıkama sırasında yiyeceklere hastalık etkenlerinin bulaşmasına neden olabilir. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünleri de akut gastroenteritler için kaynak olabilirler.