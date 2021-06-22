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Başhekimler çok umutlu! Türkiye Temmuz'da işi bitirecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni kararla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz hafta dünyada aşılama hızında en iyi performans sergileyen ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Aşılamada elde edilen başarıyla birlikte normalleşmeye başlayan Türkiye yaza, çok daha korunaklı girecek.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 22:34
Başhekimler çok umutlu! Türkiye Temmuz'da işi bitirecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni kararla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise geçtiğimiz hafta dünyada aşılama hızında en iyi performans sergileyen ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı. Aşılamada elde edilen başarıyla birlikte normalleşmeye başlayan Türkiye yaza, çok daha korunaklı girecek.

Aşılama hızında yakalanan rekor düzeydeki başarıyı ve kısıtlamaların kaldırılması kararını kritik hastanelerin başhekimleri SABAH'a yorumladı:

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit

"Kısıtlamalar nasıl kademeli geldiyse normalleşme de kademeli olacak. Ama bence bu defa her defasından çok daha güzel olacak. Çünkü biz eskisi gibi olmayacağız. Bu kez yaza aşımızla giriyoruz. Toplumun çok büyük bir kısmı BioNTech ile aşılandı. İlk dozdan sonra büyük bir bağışıklık bırakıyor. Hedefimiz yaza nüfusun 18 yaşa kadar olan kısmını en azından ilk dozuyla tanıştırıp girmek. Bu da yaza aslında çok korunaklı gireceğiz anlamına geliyor. Vefat sayılarında 50'li rakamları en son eylülde gördük. Geçen yıl yaza girerken bu yıldan daha kötüydük. Çünkü geçen yıl bağışıklıktan mahrum bir toplumla giriyorduk."

HES KODU CİDDİ BİR KAZANIM

"HES kodu ciddi bir kazanım ve kıymetini de bilmek gerekiyor. HES kodunda aşı bilgileriniz, aşı kartınız var. Geçen gün ABD'den biri geldi. 'İki doz aşımı oldum' dedi. Elindeki kart bizdekine göre çok daha ilkel, elle doldurulmuş bir kart. Türkiye'de şu an BİoNTech olanlar üçüncü doz olmayacak gibi görünüyor."

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan:

"Aşıyla ilgili güvensizlik ortadan kalktı. Sağlık Bakanlığımız da yeterli miktarda aşıyı getirdi. Bu iki etken bir araya gelince tüm merkezlerde çok rahat bir şekilde aşı yapılır hale geldi. Basının doğru yönlendirmesi ve sağlık yetkililerinin konuşmalarıyla vatandaşın güveni sağlanmış oldu. Hastanelerdeki hasta sayısı çok çok azaldı. Hastanemizde hasta sayısı yüzde 5'ler civarına indi. Yoğun bakımda hasta sayısı yok kadar az. 3-5 kişiye indi.

AVM'lerde, sanayi tesislerinde bile aşı yapar hale geldik. Hastaneler olarak aşı uygulama merkezlerimizi artırarak rekor sayıda aşı yapıyoruz. Geçen hafta dünyada rekor kırdık. Ülke nüfusu başına en fazla aşının yapıldığı ülke konumundayız. Bu hızla gidersek temmuzun başına kadar ülkede 18 yaşın üzerini tamamen aşılamış olacağız. İkinci dozlarıyla birlikte bunlar temmuz sonu ağustos başı gibi bitecek. Yani biz eylül ayına çok rahat bir şekilde gireceğiz."

Lütfi KırdarRecep Tayyip Erdoğan

 
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