850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit müjdesi

Yüz binlerce esnafa adeta ekonomi mefesi olacak adımların haberi geldi. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, terzi, tamircilerin aralarında yer aldığı binlerce esnafa, matrah ve vergi artırımı konusunda bir dizi kolaylık sağlandı. Yılsonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulmuş olacak.



Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler.



SARTIRILAN MATRAHA VERGİ YOK



Vergi tutarı artırılan, beyan edilen matrahlara yüzde 20 vergi uygulanmak suretiyle hesaplanıyor. Beyan edilen matrahlar üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisi için herhangi bir vergi hesaplanmayacak, ödenmeyecek. Artırılan bu matrahlar üzerinden geçici vergi hesaplanmayacak.



6 EŞİT TAKSİTLE YATIRILABİLİR



Örneğin; basit usulde vergilendirilen bir terzinin ticari kazancına ilişkin olarak 2017'de beyan ettiği gelir vergisi matrahı 35 bin lira. Mükellef 2017 gelir vergisi matrahını yasa hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süreci içinde vergi dairesine başvuruyor. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 2 bin 100 lira olacak.



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Söz konusu vergi 6 taksit halinde de yatırılabilecek. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak. Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, yüzde 0.35 oranı esas alınacak.



33 BİN LİRA YERİNE 6 BİN TL ÖDEME



Berberin 2017 için beyan ettiği gelir vergisi matrahı 42 bin 500 lira olup matrahının 21 bin lirası basit usulde ticari kazanç, 21 bin 500 lirası konut kira gelirinden oluşuyor.



Mükellef gelir vergisi matrahını artırmak için başvurduğunda hesaplanan matrah 12 bin 750 lira olup, artırımda bulunacakları asgari matrahın tespitinde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrah tutarı esas alacak.



Bu da 33 bin 200 liradan aşağı olmayacak. Mükellefin artırım nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 6 bin 640 lira olacak. Vergi 6 eşit taksitle de ödenebilecek.