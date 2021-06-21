USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,68 EURO (Alış - Satış) : 10,32 - 10,34
 

Mavi Vatan'da yeni dönem: Silahlı İnsansız Deniz Aracı 'SİDA'lar seri üretime geçiyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenecek yerli üretim Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) seri üretimine başlanacağını açıkladı. Kargu İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ilişkin de açıklamalarda bulunan Demir, "Kargu İHA'nın, hedefi otonom olarak vurduğu ile ilgili haberler çıktı. Hedefin insan kontrolünde olduğunu söyledik." dedi.

Teknoloji / 21 Haziran 2021 Pazartesi 10:39
Mavi Vatan'da yeni dönem: Silahlı İnsansız Deniz Aracı 'SİDA'lar seri üretime geçiyor

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Mavi Vatan savunmasında kritik rol üstlenecek yerli üretim Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) seri üretimine başlanacağını açıkladı. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Demir, hedefi insan kontrolü dışında imha ettiği şeklinde algı yaratılmaya çalışılan Kargu İnsansız Hava Aracı'na (İHA) ilişkin konuştu.

SAVUNMA SANAYİMİZ GÜÇ AKTÖRÜ OLARAK MASADA

Savunma sanayinin diplomasi açısından da çok önemli olduğunu belirten Demir, "Savunma sanayi sadece ticari teknik bir olay değil, önemli ölçüde ülke ilişkilerini etkileyen bir olay. Savunma sanayi çoğu zaman kapalı kapıları açıcı bir güç aktörü olarak masada" ifadelerini kullandı.

SERİ ÜRETİME GEÇİYOR
İnsansız sistemleriyle dünya markası olan Türkiye, göklerden sonra denizlerde de Denizkurdu 2021 Tatbikatı kapsamında ilk kez kullanılan Türkiye'nin ilk silahsız muharip deniz aracı SİDA ile iddiasını ortaya koydu.

SİDA hedefi tam isabetle vurdu

Demir, "Seri üretimi başlatıyoruz. İDA'ların da tek bir modelini değil birçok modelini göreceksiniz. İnsansız Kara Araçları'nın (İKA), birçok modelini göreceksiniz. Bunlar yavaş yavaş geliyor. Şu anda alt zeminde dipten çok önemli çalışmalar var" açıklamasında bulundu.

KARGU'YA SON EMRİ İNSAN VERİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, İHA ve SİHA'lara ilişkin başta terör örgütü olmak üzere algı oluşturmak isteyen odakları olduğunu kaydeden Demir, "'İHA'lar hedef gözetmeksizin vuruyorlar' diyorlar. Bizim herhangi bir operasyonda, son emrin verilmesi konusunda sistemimizin ne kadar katı olduğunu herkes biliyor. TSK'nın disiplini herkesçe malum. O mekanizma içinde kimsenin keyfi hareket etme imkânı yok. Kargu İHA'nın, hedefi otonom olarak vurduğu ile ilgili haberler çıktı. Teknolojik olarak biz bu kabiliyeti sahaya çıkarabilecek durumda olmamıza rağmen, hiçbir zaman yüzde yüz belirlenmeyen bir hedefe angaje olmadı. Hedefin insan kontrolünde olduğunu söyledik" diye konuştu. Demir şöyle devam etti:

SONRASI DA OLACAK

Milli Muharip Uçak Projesi'nin tasarımları, imalat ve testleri sürüyor. Elimizden geldiğince yetkin arkadaşlarımızı bu işe daha fazla çalıştırmaya devam ediyoruz. Hava savunması kademeli şekilde ilerliyor. Bundan bir süre önce elimizde yerli sistemimiz yoktu. Sungur, Hisar A+'nın ardından Hisar O+'yı envantere koyuyoruz. Sipere kadar bir basamak daha olacak. Siper nihai nokta da değil. Bir kademe daha sonrası var. Son zamanlarda iyice ortaya çıktı ki uzun menzili yüksek, küçük olan drone, İHA gibi şeyler de baya önem kazandı. Onlara karşı da iyi bir hava savunması olması gerekiyor. Bu da Sungur, Hisar A+, Hisar O+ gibi projelerimizin önemini ortaya koyuyor."

BAZI FİRMALAR F-35 İÇİN ÜRETİME DEVAM EDİYOR

F-35 sürecinde çok kanallı olarak siyasi, lobi, hukuki ayağı gibi unsurları değerlendiren bir yol haritası çalışıldığını ifade eden Demir, "Bu olaydan herkes belli şekilde etkilendi, etkilenenler arasında ABD şirketler de var. Onlara etkileri, onların algıları, o etkilerin kendileri tarafından karşı tarafa iletilmesi gibi çok ayaklı gidiş var.

Proje için üretim yapan Türk firmalardan daha önceki anlaşmalar kapsamında devam edenler var. Tarafların sözleşmesi doğrultusunda devam eden var, kesilenler var" şeklinde konuştu.

ATAK İHRACATINDA OLUMLU SÜREÇ

ABD'NIN motor ambargosu nedeniyle problem yaşanan ATAK helikopterlerinin Filipinlere ihracatı konusunda sorunların çözüldüğünü bildiren Demir, "Pakistan ihracatı için de süreç devam ediyor, orada da NATO zirvesinin de etkisiyle olumlu adım olabilir, şuan negatif bir cevap yok" ifadesini kullandı.

F-35SİdaİhaSavunma Sanayiİsmail Demir

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement