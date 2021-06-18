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Erdoğan'ın sözleri Rus medyasında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ'ı ziyareti sonrası Azerbaycan'a askeri üs kurulmasına ilişkin "Daha sonra gelişme olabilir" açıklamasında bulunması Rus medyasının gündeminde. Ülke basınında çıkan haberlerde, 'Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri üs kurmasının Rusya için ciddi bir meydan okuma olacağı' belirtildi.

Güncel / 18 Haziran 2021 Cuma 13:45
Erdoğan'ın sözleri Rus medyasında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin 'Azerbaycan toplumunda da Türkiye'nin askeri üssü konusunda ciddi bir talep söz konusu. Bu yeni anlaşma kapsamında askeri üs söz konusu olabilir mi? Şuşa Beyannamesi askeri üssü kapsıyor mu?' sorularına şu yanıtı vermişti:

'Askeri üs konusunda daha sonra gelişme olabilir'

'Şimdi bu, açıkladığımız maddelerin dışında değil. Burada daha sonra gelişme, genişleme olabilir. Şimdilik burada daha çok, özellikle bu sınır boylarının garanti altına alınması, teminat altına alınması asıl olandır.'

'Tehlikeli bir meydan okuma'

Erdoğan'ın bu sözleri, Rusya'da yankı uyandırdı. Ülke medyasında Türkiye'nin Azerbaycan'da askeri üs açma olasılığına geniş yer verildi.



Konuya ilişkin yayımlanan haberlerde, 'Türkiye'nin Azerbaycan'daki üssü Rusya için tehlikeli bir meydan okuma olacak' ve 'Türkiye, Azerbaycan'da askeri üs kurabilir. Erdoğan, Azerbaycan'da bir Türk askeri üssü oluşturma olasılığı hakkında konuştu' başlıkları attı.



Kremlin: Yakından gözlemliyoruz

Kremlin'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Azerbaycan'da olası bir Türk askeri üssü kurulması hakkındaki gelişmeleri yakından gözlemliyoruz' denildi.

AzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

 
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