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Biden'dan aşı açıklaması! 300 milyon doz...!!!

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki 150 günde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının 300 milyon doza ulaştığını açıkladı.

Dünya / 18 Haziran 2021 Cuma 23:55
Biden'dan aşı açıklaması! 300 milyon doz...!!!

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "150 günde 300 milyon doz aşıya ulaştık. Bu çok önemli bir kilometre taşı." yorumunda bulundu. Bu rakamlara ulaşmalarının şans eseri olmadığını, bilim insanlarının, şirketlerin, hükümetin, yerel yönetimlerin ve Amerikan halkının çabasının bir sonucu olduğunu vurgulayan Biden, emeği geçen herkese teşekkür etti. Biden, göreve geldiklerinden bu yana aşı çalışmalarında büyük ilerleme kaydettiklerinin altını çizerek, "26 eyalet ve başkent Washington, şu anda yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşmış durumda. 26 eyalet ve başkent Washington, yetişkinlerinin yüzde 50'sinden fazlasını tamamen aşıladı. Salgının başından bu yana en düşük günlük ölüm sayılarına ulaştık." bilgilerini paylaştı.

ABD'deki artan aşılama oranlarıyla hayatın da büyük oranda normale döndüğüne işaret eden Biden, "Arkadaşlar, geçen yılkinden çok farklı bir yaza doğru gidiyoruz. Bu yaz keyif yazı olacak. En başından beri söz verdiğim gibi bunu başaracağız." dedi. Biden hala aşılanmamış kişilerin ölüm ve hastalığı yayma riski olduğuna işaret ederek, "Delta varyantı çok kolay bulaşıyor, ölüm riskini artırıyor ve genç insanlar için tehlikeli. Ancak iyi haber şu ki elimizde çözümü var. Bilim ve veriler gayet net. Bu varyantlardan korunmanın en iyi yolu, tamamen aşılanmak." değerlendirmesinde bulundu.

 
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