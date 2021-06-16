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Ronaldo'nun kola tepkisinin maliyeti, 4 milyar dolar

Cristiano Ronaldo'nun Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki 'kola içmeyin' tepkisi, Coca-Cola'ya 4 milyar dolara mal oldu.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
Ronaldo'nun kola tepkisinin maliyeti, 4 milyar dolar

Cristiano Ronaldo, gazlı içeceklere karşı tutumuyla bilinirken, Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle bir anda gündem oldu.

Önünde bulunan turnuvanın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara alan Cristiano Ronaldo, 'Su için' dedi.

Ronaldo'nun mesajı açıktı ve bu sözler sosyal medyada bir anda viral oldu. Bunun etkisi finansal alanda da kendini gösterdi.


4 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Coca Cola'nın hisseleri 56.10'dan 55.22 Dolar'a düştü. Bunun anlamı ise 242 milyar Dolar'lık hisselerin 238 milyar Dolar'a gerilemesiydi.

Kısacası ünlü içecek firmasının hisseleri yaklaşık 4 milyar Dolar değer kaybetti.

DAHA ÖNCE DE KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Ronalda daha önce de gazlı içeceklere karşı olduğu yönünde açıklama yapmıştı. Ronaldo, istememesine karşın oğlunun Coca Cola ve Fanta içtiğini, cips yediğini söylemiş ve onu bu alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalıştığını açıklamıştı.

Cristiano RonaldoRonaldoMacaristan

 
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