Gitti Bibi geldi Bennett: Yine Mescid-i Aksa provokasyonu

İsrail'de yeni kurulan Naftali Bennett hükümetinin ilk icraatı Mescid-i Aksa'yı taciz etmek oldu. Benyamin Netahyahu döneminde gerçekleştirilemeyen sözde ‘Bayrak Yürüyüşü' dün Bennett'in izni ile bir kez daha denendi.



YİNE AKIN ETTİLER

Irkçı Yahudiler Aksa'yı basmak için Kudüs'e akın etti, İsrail polisi ise sokaklarda terör estirdi. Kudüs, dün daha önce 2 kez iptal edilen, 1 kez de Filistin halkı tarafından durdurulan sözde ‘Bayrak Yürüyüşü' yüzünden gerginliğe sahne oldu. Irkçı Yahudiler, sabah saatlerinden itibaren Kudüs'e akın etti.



PEYGAMBERE HAKARET

İsrail polisi, provokatif eylem için işgal altındaki Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir bölgesine barikatlar yerleştirdi. Eski Şehir'in farklı bölgelerine 3 bini aşkın ağır silahlı İsrail polis ve askeri konuşlandırıldı. Şam Kapısı ve çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı, Burak Duvarı'nın üzerinde silahlı askeri helikopterler devriye attı. Filistin halkının bölgeye yönelmesini önlemek için yol başları iş makineleri ile kapatıldı. Filistinliler ise Aksa'yı işgal etmek isteyen ırkçı Yahudilere karşı bir kez daha sokaklardaydı. Filistinliler İsrailliler'in Şam Kapısı'na gelmelerini engellemek için bölgede toplandı ve daha önce dans ettikleri meydana girişleri engellemeye çalıştı. Şam Kapısı önünde toplanan 5 bin kadar Yahudi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e (SAV) hakaret edip “Araplara ölüm” sloganları attı. İsrail polisi ise plastik mermilerin yanı sıra gerçek mermi ve gaz bombaları ile sivillere saldırdı. 33 Filistinli yaralandı, yaralılardan 6'sı hastanelere kaldırıldı. 6 Filistinli de İsrail güçlerince gözaltına alındı. Uzun süren gösterinin ardından fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'ndan Eski Şehir bölgesinin Yafa (El-Halil) Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti. Yahudiler, Yafa Kapısı'ndan Eski Şehir'deki Yahudi mahallesinden Mescid-i Aksa'nın güney batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na ulaştı.



SOKAKLARA OYNUYOR

Dün yaşanan yürüyüş girişimi yeni İsrail hükümetinin sokakların güvenoyunu almak için giriştiği bir adım olarak değerlendirildi. Filistinli Gazeteci Muhammed Abu Taqiya, “Galiplermiş gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. İsrail içindeki taraftarlarını sakinleştirmek ve güven kazanmak adına bunu yapıyorlar. Direnişin büyüklüğünden korktular. Filistinliler işgalcilerin zafer hayalini boşa çıkardı, yine boşa çıkaracak” dedi.

Küstah bayrak dikecekmiş

İsrail meclisi Knesset'te 15 milletvekili olan Müşterek Liste partisi Lideri Ayman Odeh skandal açıklamalarda bulundu. Bayrak Yürüyüşüne katılan Odeh “İsrail bayrağı bu duvarlara çekilecek ve Kudüs işgal altındaki devletimizin başkenti olacak. Halkımız işgalcileri bu yerlerden geri çekmeye sevk edecek” dedi.