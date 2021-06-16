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Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme!

Trabzon'da, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı..

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 22:34
Belediye başkanına silahlı saldırıda yeni gelişme!

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a yönelik 11 Haziran Cuma düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Akçaabat ilçesinde başkasına ait kimlikle yakalanan, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen T.K'nin babası olan Ayhan K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından Ayhan K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.A. ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen T.K. güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı. H.A. ve T.K, hafta sonu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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