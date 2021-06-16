Asrın projesi Kanal İstanbul'da gurur günü: İstanbul'un kalbi olacak

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi ve Başakşehir Şamlar Mahallesi arasında kurulan şantiyede 26 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla tören yapılması bekleniyor.



Ulaşımda çığır açan; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin ardından yapılacak Kanal İstanbul Projesi, Boğaz trafiğini rahatlatarak uluslararası ulaşımın da aksamadan devam etmesini sağlayacak. Dev projenin başladığı bölgede vatandaşlar konuştu:



SAZLIBOSNA MAHALLE MUHTARI OKTAY TEKE: Kanal İstanbul'un bize bir zararı yok. Burası Türkiye'nin en lüks yerlerinden biri olacak. Kanal İstanbul Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak bir projedir. Yüzyıl sonrasına baktığımızda çok olumlu bir proje olduğunu görmek mümkün. Çocuklarımız, torunlarımız için heyecanlıyız, gururluyuz. Sadece Sazlıbosna'yı değil, Türkiye'yi ilgilendiren bir proje. Bu kanal, İstanbul'un kalbi olacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında Kanal İstanbul'da ilk köprü temelinin bu ay yapılacağını açıklamış ve tarih 26 Haziran olarak belirlenmişti.



SEMİH DEMİRBAY: Kanal İstanbul, mahallemiz açısından da Türkiye açısından da iyi bir proje. Bu sayede iyi bir geleceğimiz olur inşallah. Bu proje ile birlikte yeni bir yaşam bizi bekliyor. Ben Kanal İstanbul'un olmasını istiyorum.



KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRÜ TURGAY ÇOLAK: Kanal İstanbul çalışmaları kapsamında Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir yolu üzerindeki geçişi sağlayacak Sazlıdere köprüsünün şantiyesinde çalışmalarımız 29 Mayıs'ta başlamış olup hem batı hem doğu pilonunda hızlanarak artmaktadır. Şu anda şantiyemizde 165 personelimiz çalışmakta. Köprüyü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız.



ÇEVRE DOSTU, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HARİKASI



Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanacak şekilde tasarlanan su yolu projesi Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprüye ilişkin detaylar belli oldu. Haziran ayının son haftası temelinin atılması beklenen ilk köprü, 'gergin eğik askılı' olarak Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir- Bahçeşehir-Nakkaş Kesimi (bağlantı yolları dahil) işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek. Toplam uzunluğu bin 618 metre olacak köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Platform genişliği 46 metre olacak köprünün 'Diamond' geometrisi ile tasarlanan kuleleri, 196 metre yüksekliğe çıkacak.



SIRF MUHALİF OLMAK İÇİN YAPILAN ESERLERİ GÖRMÜYORLAR

YILMAZ BARLAS: Cumhurbaşkanımız her zaman Türkiye'nin güçlü bir devlet olmak için çağ atlayacağını, atılım yapacağını söylüyor. Bunun için bu projenin yapılması gerekiyorsa olacak. Bu projenin faydaları var. Bizler için, köyümüz, hükümetimiz ve devletimiz için iyi olacak. Sırf muhalif olmak için yapılan eserleri de görmüyorlar.



MAHİR ÇETİN: Mahalleli olarak Kanal İstanbul'un yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimiz uygun görmüşler biz de destekliyoruz. Bu projeye karşı olanlar her şeye karşı çıkıyor zaten.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILIMI BEKLENİYOR



26 Haziran'daki temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.