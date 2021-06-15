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İsrail polisinden Filistinlilere müdahale!

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda düzenleyeceği "Bayrak Yürüyüşü" eylemi öncesinde Filistinlilere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahalelerde 5 kişi yaralandı.

Dünya / 15 Haziran 2021 Salı 19:40
İsrail polisinden Filistinlilere müdahale!

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudilerin işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda düzenleyeceği "Bayrak Yürüyüşü" eylemi öncesinde Filistinlilere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale etti. Müdahalelerde 5 kişi yaralandı.

İsrail polisi, aşırı sağcı İsraillilerin provokatif Bayrak Yürüyüşü öncesinde Şam Kapısı ve çevresini barikatlarla kapattı.

Bölgedeki Filistinlileri zorla çıkaran İsrail polisi, Şam Kapısı’na gitmek isteyenlere engel oldu.

İsrail polisi Eski Şehir çevresinde kurulan barikatların etrafında toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve plastik mermiyle müdahale ettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin kurduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri de Şam Kapısı’na geldi.

Blok adına konuşan Ortak Arap Listesi Bloku lideri Eymen Avde, İsrail’in, Doğu Kudüs’ü zorla Yahudileştirdiğini söyledi.

Avde, Naftali Bennnet başbakanlığındaki yeni İsrail hükümetinin de Binyamin Netanyahu hükümetinden farksız olduğunu vurguladı.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR! 

Aşırı sağcı Yahudilerin Bayrak Yürüyüşü'ne tepki gösteren Avde, Blok olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini kaydetti.

Şam Kapısı başta olmak üzere, Eski Şehir bölgesi çevresinde gerilim devam ediyor.

Filistinİsrail

 
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