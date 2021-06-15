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Ankara'daki yüzde 80 su zammına tepkiler çığ gibi: 'Gözlerinin içine bakarak yalan söylüyor'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın suya yüzde 80'lere varan oranda zam yapması tepkilere neden oluyor. SABAH'a konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Mansur Yavaş Ankaralıların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Neredeyse yaptığı zammı indirim olarak pazarlayacak. Mansur Yavaş 'yapmayacağım' dediği zamları sağanak şeklinde yağdırıyor" dedi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 17:18
Ankara'daki yüzde 80 su zammına tepkiler çığ gibi: 'Gözlerinin içine bakarak yalan söylüyor'

Fatih Şahin, CHP zihniyetinin halkı kandırmaya çalışmak üzerine kurulu olduğunu belirterek, 'Mansur Yavaş da Ankaralıların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Ankaralıyı bir takım kelime oyunlarıyla kandırmaya çalışıyor. Neredeyse yaptığı zammı indirim olarak pazarlayacak' dedi.

'YAVAŞ 'YAPMAYACAĞIM' DEDİĞİ ZAMLARI SAĞANAK ŞEKLİNDE YAĞDIRIYOR'

Fatih Şahin, şunları söyledi: 'Yalan siyasetiyle, kandırmacayla günü kurtarmaya çalışıyorlar ama hemşehrilerimiz her şeyin farkında. Her şeyi görüyor. Seçilene kadar sudan para kazanılmaz diyen, su Allah'ın nimeti diyen Mansur Yavaş seçildikten sonra tam tersini yapıyor. Yapmayı vaat ettikleri konusunda kılını kıpırdatmayan Mansur Yavaş 'yapmayacağım' dediği zamları sağanak şeklinde yağdırıyor.'

'ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİZ BU ŞEKİLDE YÖNETİLMEYİ HAK ETMİYOR'

'Yeni faturalar geldiğinde Ankaralılar büyük bir şok yaşayacak. Mansur Yavaş, Ankaralılardan yetkiyi alır almaz Ankara zamlarla, beceriksizlikle, yönetilmeyen bir büyükşehir belediyesiyle yüz yüze geldi. Ülkemizin başkenti olan Gazi şehrimiz ve Ankaralı hemşehrilerimiz bu şekilde yönetilmeyi hak etmiyor.'

ANKARA'DA SU ZAMMI

1. Kademe 0-15 m3 5 TL+ÜFE
2. Kademe 15-30 m3 %40 ZAM 7 TL+ÜFE
3. Kademe 30 m3 üzeri %80 ZAM 9 TL+ÜFE

YAVAŞ'IN 'SUYUMUZUN SAVURGANCA KULLANILMASININ ÖNÜNE GEÇECEĞİZ' İDDİASI

Mansur Yavaş, su zammının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş ve 'Kademeli Su Tarifesi vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 90'ını etkilemeyecek. Çevrenin bu denli tahrip edildiği, suyun yakın gelecekte elmastan daha değerli olacağı bir dünyada suyumuza sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu kapsamda hemşehrilerimizin bütçelerini koruyarak suyumuzun savurganca kullanılmasının önüne geçeceğiz' iddiasında bulunmuştu.

Mansur YavaşFatih ŞahinSudan

 
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