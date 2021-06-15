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AB-ABD Zirvesi: Türkiye ile iş birliği hedefliyoruz

Avrupa Birliği ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, "demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki" hedeflendiği belirtildi.

Güncel / 15 Haziran 2021 Salı 21:23
AB-ABD Zirvesi: Türkiye ile iş birliği hedefliyoruz

AB-ABD Zirvesi: Türkiye ile iş birliği hedefliyoruz[Fotoğraf: AP]ABONE OLAvrupa Birliği ile ABD arasındaki zirve toplantısı sonunda ortak açıklama yayımlandı. Açıklamada, 'demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki' hedeflendiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB-ABD Zirvesi bittikten sonra ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamanın uluslararası ilişkiler ile ilgili kısmında Doğu Akdeniz ve Türkiye'ye de yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Farklılıkların iyi niyetli diyalog ve uluslararası hukuk uyarınca çözülmesi gereken Doğu Akdeniz'de gerginliğin sürdürülebilir şekilde düşürülmesi için el ele çalışmaya kararlıyız. Demokratik bir Türkiye ile iş birliği ve karşılıklı çıkara dayalı bir ilişki hedefliyoruz.”

Çin'e yaklaşımda istişare, Rusya'ya karşı birlik

Açıklamada Çin ve özellikle Rusya'ya geniş yer ayrıldı.

Çin'e yaklaşımlarda yakın istişare ve iş birliği niyeti beyan edilen açıklamada, 'Sincan ve Tibet'teki insan hakları ihlalleri, Hong Kong'daki özerklik ve demokratik süreçlerde görülen aşınma, ekonomik baskı, dezenformasyon kampanyaları ve bölgesel güvenlik konuları dahil olmak üzere ortak endişelerimizle ilgili koordinasyonu devam ettirmeyi istiyoruz' denildi.

Açıklamada Rusya'ya karşı tavırda “birlik” vurgusu yapılırken ABD ile ABD'nin politikaları ve eylemlerini koordine edebilmek amacıyla Rusya konulu AB-ABD yüksek düzeyli diyaloğu kurulması planı bulunduğu açıklandı.

Moskova'ya çağrı

“Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını baltalayıcı eylemlerini kınıyoruz” vurgusu yapılan açıklamada, Moskova'ya “muhalefete yönelik baskıyı sonlandırması” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, iletişim kanallarının açık tutulduğu, AB'nin Moldova, Ukrayna ve Gürcistan gibi doğu ortaklarına desteğin devam edeceği, Belarus halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı.

Suriye ve Libya konusu

Açıklamada, Suriye konusunda ise Beşşar Esed'in kazandığı savunulan seçimin yasa dışı olduğu vurgulanarak, Esed rejiminin acımasız suçlarından dolayı hesap vermesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ışığında siyasi bir çözüm için uluslararası camiaya çağrı yapıldı.

Suriye'de artan insani yandım ihtiyacının karşılanması için BM Güvenlik Konseyine çağrı yapılarak yardımların ihtiyacı olan herkesi ulaştırılmasının sağlanması istendi.

Libya'nın barış, güvenlik ve istikrarına olan taahhüdün teyit edildiği açıklamada, Orta Doğu'da varılan ateşkesten duyulan memnuniyet dile getirildi. AB ve ABD, İsrailliler ile Filistinliler için iki devletli çözüm temelinde eşit özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiden faydalanılmasına duyulan ihtiyacın altını çizdi.

COVID-19'un çıkış nedeni

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden ve ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönmesini amaçlayan görüşmelere destek ifade edilen açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) reformu için iş birliği konusunda kararlılık vurgulandı.

Açıklamada COVID-19 salgınının çıkış nedeninin tespiti için şeffaf, kanıt temelli, uzmanların öncülüğünde DSÖ tarafından yürütülecek yeni bir çalışma için çağrıda bulunuldu.

UkraynaGürcistanBelçikaSuriyeMoldova

 
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