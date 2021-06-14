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Kanal İstanbul için heyecan dorukta: İşte hummalı çalışma

"Asrın projesi" Kanal İstanbul için heyecan dorukta. 6 köprüden ilkinin temeli 26 Haziran'da atılacak. Bölgedeki hummalı çalışmalar dikkat çekti. Yapılan çalışmalar drone ile havadan da görüntüledi.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 15:36
Kanal İstanbul için heyecan dorukta: İşte hummalı çalışma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul projesi çalışmalarının Haziran sonunda başlayacağını ve gözler projenin yapılacağı alana çevrilmişti. Ulaştırma Bakanlığı da 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi kapsamında ilk köprü için için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Projenin yapılacağı belirtilen Sazlıbosna Barajı çevresinde başlayan hummalı çalışma dikkat çekti. Jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda çok sayıda kamyonun hafriyat taşıdığı görüldü. Yapılan çalışmalar drone ile havadan da görüntüledi. Görüntüler Kanal İstanbul için ilk kazmanın vurulduğu şeklinde yorumlandı.

Asrın projesi olarak bilinen Kanal İstanbul'da ilk köprü temeli 26 Haziran Cumartesi günü atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılacak temel ile ilk köprü Kuzey Marmara Otoyolu bağlantılı olarak inşa edilecek. Kanal İstanbul projesi kapsamında toplam 6 köprü yapılacak



Toplam 1.4 milyar dolara yapılması planlanan köprülerin ikisinden raylı sistem geçirilmesi planlanırken, bu köprülerin çift katlı olarak yapılması, alt katında gidiş, dönüş raylı sistem olması, üst katında ise araçların geçeceği şekilde düzenleme yapılacak.

Kanal İstanbul projesinin toplam maliyetinin 15 milyar dolar olması planlanırken, proje ile İstanbul'a alternatif su kaynakları da sağlanacak. Proje yaklaşık 7 yılda tamamlanacak.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, 'Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz' dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.

Adil Karaismailoğlu, 'Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. '

'Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan SelimRecep Tayyip Erdoğan

 
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