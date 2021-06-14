USD (Alış - Satış) : 8,34 - 8,35 EURO (Alış - Satış) : 10,10 - 10,12
 

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya ve Suriye açıklaması!

Bugün Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulunan Macron, "Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik” ifadelerini kullandı ve Başkan Erdoğan ile birlikte çalışacaklarını belirtti. Ayrıca Macron, Başkan Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini vurguladı.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:13
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya ve Suriye açıklaması!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ORTAK İLERLEME ARZUSUNU DİLE GETİRDİK"

Türkiye ve Fransa'nın Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunun olduğunu kaydeden Macron, "Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik. Libya'da hedefimiz ateşkesi korumak ve seçim hedefini gerçekleştirmek" dedi.

"KENDİSİYLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BU KONUDA ÇALIŞACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Macron, "Erdoğan Libya'da paralı askerlerin çekilmesi konusundaki arzusunu bana doğruladı. Bunun ileriye dönük önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle önümüzdeki haftalarda bu konuda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞME YATIŞTIRICI BİR İKLİMDE GERÇEKLEŞTİ"

Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini vurguladı. Öte yandan son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle her iki tarafın özür beklemediğini belirtti.

İKİLİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ

Erdoğan ve Macron, NATO Karargahında bir araya gelerek yaklaşık 50 dakika boyunca basına kapalı şekilde görüşmüştü.

FransaLibyaBelçikaSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement