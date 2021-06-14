Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Libya ve Suriye açıklaması!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



"ORTAK İLERLEME ARZUSUNU DİLE GETİRDİK"



Türkiye ve Fransa'nın Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunun olduğunu kaydeden Macron, "Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik. Libya'da hedefimiz ateşkesi korumak ve seçim hedefini gerçekleştirmek" dedi.



"KENDİSİYLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA BU KONUDA ÇALIŞACAĞIZ"



Açıklamalarına devam eden Macron, "Erdoğan Libya'da paralı askerlerin çekilmesi konusundaki arzusunu bana doğruladı. Bunun ileriye dönük önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle önümüzdeki haftalarda bu konuda çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"GÖRÜŞME YATIŞTIRICI BİR İKLİMDE GERÇEKLEŞTİ"



Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini vurguladı. Öte yandan son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle her iki tarafın özür beklemediğini belirtti.



İKİLİ ARASINDAKİ GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRMÜŞTÜ



Erdoğan ve Macron, NATO Karargahında bir araya gelerek yaklaşık 50 dakika boyunca basına kapalı şekilde görüşmüştü.



