Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında Brüksel'deki temaslar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.



Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya ve Suriye'yi görüştüklerini söyledi.



Sputnik'in haberine göre Macron, görüşmeye ilişkin "Erdoğan'a NATO müttefiklerinin ortak stratejileri netleştirmesi gerektiğini tekrar belirttim. Erdoğan ile görüşme, İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla sonuçlandı ve Libya ile Suriye'de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koyduk" dedi.