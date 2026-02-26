Gençlerle iftar buluşması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin pek çok ülke tarafından gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan programın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:İnsanlarımız arasındaki mesafeler daralıyor, yaralar el birliği ile sarılıyor, ihtiyaç sahiplerine el uzatılıyor. Bu çalışmalarda gençlerimiz öncü rol oynuyor. Daima gençlerle beraber yol yürüdüm. AK Parti'yi kurduğumuzda yanımızda gençler vardı. Sizlerle nice saldırıları birlikte püskürttük nice hayali birlikte gerçekleştirdik. Türkiye'ye tarihinin en büyük atılımlarını beraber yaşattık. Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bu günlere getirdik. Önümüzde Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini görüyorum. Küresel güç Türkiye için ilk günkü aşk ile çalışmaya devam edeceğiz.Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin gıpta ile takip ettiği atılımlar gerçekleştiriyor. Her alanda ülkemizde tarihi bir dönüşüm yaşanıyor. Vatan savunmasında olduğu kadar Türkiye'nin kalkınmasında siz gençlerimiz çok önemli bir paya sahip.Ülkemizin spor alt yapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. Kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm tesisleri inşa ettik. Katıldığımız olimpiyatlarda elde ettiğimiz derecelerle tarihimin en fazla madalya sayısına ulaştıık.