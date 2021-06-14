BRÜKSEL - NATO Zirvesi - Liderlerin gelişleri (4)

- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in gelişi - Almanya Başbakanı Angela Merkel'in gelişi - Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gelişiBRÜKSEL (AA) - NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bir araya geliyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım