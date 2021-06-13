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Bakan Akar'dan Libya mesajı: Bunu dünyanın unutmaması lazım!

Bakan Akar “(Darbeci Hafter) Libya Harp Okulu öğrencilerini katlettiler, yüzlerce insani toplu mezarlara gömdüler. O insanların aileleri büyük sıkıntı içinde. Bunu dünyanın unutmaması lazım. " dedi.

Güncel / 13 Haziran 2021 Pazar 10:18
Bakan Akar'dan Libya mesajı: Bunu dünyanın unutmaması lazım!

Milli SavunmaBakanı Hulusi Akar, Darbeci Hafter'in toplu mezarlarının, patlayıcılarla hayatlarını, uzuvlarını kaybetmesine neden olduğu yüzlerce insanın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Bu acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşıyor ve bunu dindirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Akar, Libya ziyareti kapsamında Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti.

İcra edilen faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar daha sonra Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad ve Trablus Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Abdulbasit Mervan ile görüştü.

Kabulün ardından Akar, Libya Görev Grup Komutanlığındaki personelle bir araya geldi. Türkiye ve Libya arasında yıllardır devam eden dostluk ilişkilerine vurgu yapan Akar, "Libyalılar için Türkiye bir vatan, Türkler için de Libya bir vatandır. Dolayısıyla Libya ve Türkiye arasında kıskanılacak düzeydeki kardeşlik ilişkileri bugüne kadar geldi, bundan sonra da artan bir tempoda devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'nin Libya'nın birliği, bütünlüğü ve güvenliği için yapılması gerekenleri bugüne kadar yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini dile getiren Akar, "Burada bulunma sebebimizin çok iyi anlaşılması lazım" ifadesini kullandı.

BM tarafından tanınan meşru hükümetinin daveti ve ikili anlaşmalar kapsamında Libya'ya gelindiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Burada yapılan faaliyetler uluslararası hukuk, şeffaflık ve meşruiyet bakımından çok açık, net. Bizim alnımız açık, başımız dik. Gizli saklı bir şeyimiz yok. Libyalı kardeşlerimizle beraber buradaki faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Mevcut barış ortamına karşı hala risk, tehdit, tehlikeler var. 'Bitmiş' diye bir şey yok. Darbeci Hafter grubunun son yaptığı töreni herkes gördü. Ayrıca Irini diye yapılan harekatın ne kadar art niyetli olduğunu, yapılan faaliyetin sadece Libya'nın meşru hükümetine karşı olduğunu, diğer taraftan darbeci Hafter grubuna karşı bunun yapılmadığını, onların karadan, havadan silahlanmaya devam ettiğinin görülmesi lazım."

"AİLELER BÜYÜK ISTIRAP İÇİNDE"

Darbeci Hafter'in Libya'daki masum insanlara yönelik saldırılarını hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Harp Okulu öğrencilerini katlettiler, yüzlerce insanı toplu mezarlara gömdüler. Bunu dünyanın unutmaması lazım. Darbeci Hafter'in yaptığı eza, cefanın herkes tarafından hatırlanması lazım. Toplu mezarlardan çıkan cenazelerin sahibi aileler büyük üzüntü, ıstırap içinde. Dolayısıyla biz de elimizden geldiğince onlarla görüşerek acılarını biraz da olsa dindirmeye çalışıyoruz. Bunlarla ilgili Türkiye'ye düşen ne varsa yapacağımız çalışmalarla gereken tedbirleri alacağız."

Hafter grubu tarafından döşenen ve oyuncakların içine dahi yerleştirilen patlayıcıların aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Bu patlayıcı, mayınlardan dolayı uzuvlarını kaybeden, şehit olan çok sayıda Libyalı kardeşimiz var. Bunların bir kısmı burada, bir kısmı Türkiye'de tedavi altında. Yaşanan bu olaylar Libya toplumu için önemli. Bu kardeşlerimiz için bize ne görev düşüyorsa yerine getirmemiz, onlara rehber olmamız, yardımcı olmamız, yol göstermemiz lazım. Bu acıyı, sıkıntıyı Libyalı kardeşlerimizle paylaşıyor ve bunu dindirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

LİBYALILARIN MÜCADELESİNE TEBRİK

Bu konuda gerekli talimatları veren Akar, "Burada önemli görevler yapıyorsunuz. Buradaki misyonunuz çok önemli. Libyalı kardeşlerimizle berabersiniz. Libyalı kardeşlerimiz epey sıkıntı çektiler, onların sıkıntılarını azaltmak, onlara yardımcı olabilmek, hakları davalarında onlara destek olmak için buradasınız. Bugüne kadar başarılı bir şekilde bu faaliyetleri yürüttünüz, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Libyalıların ülkeleri için büyük bir mücadele verdiğini, büyük kahramanlık ve fedakarlık gösterdiğini dile getiren Akar, "Bugünlere gelinmesinde çok önemli roller oynadılar" dedi.

Salondakilerle birlikte bu mücadelelerinden dolayı Libyalıları alkışlayan Akar, "Kardeş olarak, tek yumruk, tek vücut olarak haklı davalarında Libya ile beraberiz" ifadesini kullandı.

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