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İBB’nin LGBT’lilere yönelik eğitiminin maliyeti

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından tüm personellerin katılma zorunluluğu olan LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimine 58 bin lira harcandığı ortaya çıktı.

Güncel / 11 Haziran 2021 Cuma 09:46
İBB’nin LGBT’lilere yönelik eğitiminin maliyeti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde, İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik LGBT konulu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimine başlandı.

Eğitim programlarına tüm personellerin katılma zorunluluğu var… Nedeni ise bunun hizmet içi eğitim kapsamında olması.

Böylelikle katılmayanlar hakkında da idari yaptırım uygulanabiliyor.

KİTAPEVLERİ DE DESTEK VERİYOR

İnternet üzerinden verilen eğitimle ilgili İBB'nin kendisine bağlı kitapevleri de harekete geçmiş durumda.

Bu kapsamda İstanbul Kitapçısı'nda pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.



EĞİTİM MALİYETİ 58 BİN LİRA

Büyük tartışma yaratan bu eğitimlerin maliyetleri de ortaya çıktı.

Buna göre İBB kasasından LGBT'lilere yönelik “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” için 58 bin lira çıktı.

 
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