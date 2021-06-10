USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,55 EURO (Alış - Satış) : 10,38 - 10,40
 

Reuters: Türkiye İHA pazarında öncü bir aktör

Reuters, Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline geldiğini ve hiçbir ülkenin İHA dinamiğinden Türkiye kadar faydalanmadığını yazdı.

Güncel / 10 Haziran 2021 Perşembe 17:01
Reuters: Türkiye İHA pazarında öncü bir aktör

Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı hamlelerden insansız hava araçları (İHA ve SİHA'lar), dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.

Son olarak Reuters'ta, Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline gelmesiyle ilgili bir makale yayınlandı.

'İHA DİNAMİĞİNİ TÜRKİYE KADAR ETKİN KULLANAN ÜLKE YOK'

Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar etkin kullanmadığı yazıldı.

Türkiye'nin, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında ana taşıyıcı haline geldiği de okuyucuya aktarıldı.



'TÜRKİYE'NİN İHA İHRACATINDAKİ BAŞARISINDAN HERKES MEMNUN DEĞİL'

İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığının belirtildiği yazıda, 'Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısını görmekten herkes memnun değil.' detayı dikkat çekti.

Yine makalede Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a önemli destek sağladığının da altı çizilirken, konuyla ilgili, 'Türk drone'ları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi.' ifadesi kullanıldı.

'TÜRKİYE, LİBYA, SURİYE, AFGANİSTAN VE BATI AVRUPA'DAKİ VARLIĞINI ARTIRIYOR'

Öte yandan Türkiye'nin İHA ve SİHA pazarındaki etkinliğinin anlatıldığı makaleden satır başları ise şu şekilde:

'ABD ve Batı'nın Orta Doğu'ya olan ilgisi azalırken, Türkiye; Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki varlığını sessizce artırıyor. Bu varlık, aynı anda diplomatik, ticari ve askeri. Türk silahlarının ve teknolojisinin sevkiyatı anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

'TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK BAĞLARINI VE ÇIKARLARINI İLERLETİYOR'

Türkiye, Bayraktar TB2'leri Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında daha büyük bir biçimde ana kuvvete dönüştü. Anlaşmaların her biri, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da ilerletiyor.

'AZERBAYCAN'IN ASIL BAŞARISI, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYDİ'

Geçen yıl Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının asıl noktasıydı. Türk İHA'ları, savaş alanında Ermeni tanklarını şiddetli bir etkiyle hedef aldı.

Türkiye'nin İHA'lardaki ihracat başarısını görmek herkesi memnun etmiyor. Kanada, nisan ayında, potansiyel İHA bileşenlerinin Türkiye'ye ihracatını engelledi. Batı da Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamıştı.'

AfganistanUkraynaErmenistanAzerbaycanKanada

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement