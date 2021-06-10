Reuters: Türkiye İHA pazarında öncü bir aktör

Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı hamlelerden insansız hava araçları (İHA ve SİHA'lar), dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor.



Son olarak Reuters'ta, Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline gelmesiyle ilgili bir makale yayınlandı.



'İHA DİNAMİĞİNİ TÜRKİYE KADAR ETKİN KULLANAN ÜLKE YOK'



Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar etkin kullanmadığı yazıldı.



Türkiye'nin, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında ana taşıyıcı haline geldiği de okuyucuya aktarıldı.







'TÜRKİYE'NİN İHA İHRACATINDAKİ BAŞARISINDAN HERKES MEMNUN DEĞİL'



İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığının belirtildiği yazıda, 'Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısını görmekten herkes memnun değil.' detayı dikkat çekti.



Yine makalede Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a önemli destek sağladığının da altı çizilirken, konuyla ilgili, 'Türk drone'ları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi.' ifadesi kullanıldı.



'TÜRKİYE, LİBYA, SURİYE, AFGANİSTAN VE BATI AVRUPA'DAKİ VARLIĞINI ARTIRIYOR'



Öte yandan Türkiye'nin İHA ve SİHA pazarındaki etkinliğinin anlatıldığı makaleden satır başları ise şu şekilde:



'ABD ve Batı'nın Orta Doğu'ya olan ilgisi azalırken, Türkiye; Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki varlığını sessizce artırıyor. Bu varlık, aynı anda diplomatik, ticari ve askeri. Türk silahlarının ve teknolojisinin sevkiyatı anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.



'TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK BAĞLARINI VE ÇIKARLARINI İLERLETİYOR'



Türkiye, Bayraktar TB2'leri Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında daha büyük bir biçimde ana kuvvete dönüştü. Anlaşmaların her biri, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da ilerletiyor.



'AZERBAYCAN'IN ASIL BAŞARISI, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYDİ'



Geçen yıl Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının asıl noktasıydı. Türk İHA'ları, savaş alanında Ermeni tanklarını şiddetli bir etkiyle hedef aldı.



Türkiye'nin İHA'lardaki ihracat başarısını görmek herkesi memnun etmiyor. Kanada, nisan ayında, potansiyel İHA bileşenlerinin Türkiye'ye ihracatını engelledi. Batı da Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamıştı.'