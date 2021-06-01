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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının iştirakiyle gerçekleşti. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin NATO’ya olan katkılarını vurguladı. Akar, DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadeleye devam edildiğini bildirdi.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 23:08
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik açıklamalar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Tek oturum olarak gerçekleşen toplantı video telekonferans yöntemiyle icra edildi.

İşte konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan o açıklama;

Müttefik 30 ülkenin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemiyle katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı, tek oturum olarak icra edilmiştir.

14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapılan toplantıda, NATO'nun 2030 süreci ile Afganistan'daki gelişmeler ele alınmıştır.

Toplantıda, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından;

- Türkiye'nin NATO'ya katkıları vurgulanmış,

-NATO ve Avrupa'nın güneyinde başta DEAŞ, PKK/YPG olmak üzere terörle mücadelesine devam ettiği ifade edilmiş,

- Bu yıl içinde bir kriz durumunda NATO'nun hazır kuvvet (VJTF) sorumluluğunun Türkiye'de olduğu belirtilmiş,

-Türkiye'nin her zaman olduğu gibi STEADFAST DEFENDER-21 NATO tatbikatında da üzerine düşen sorumluluğu başarıyla yerine getirdiği aktarılmış,

-Mevcut katkılara ilave olarak siber imkân ve kabiliyetlerle Hava Polisliği ve bölgesel güvenlik uçuşlarına kara, deniz ve hava unsurlarımızla ilave katkıda bulunulduğuna dikkat çekilmiştir.

Ayrıca Bakan Akar tarafından Afganistan'daki gelişmelerle ilgili;

-NATO ve müttefiklerin bireysel desteğinin devam etmesi gerektiği, aksi takdirde Afganistan'daki kazanımların kaybedileceği uyarısında bulunulmuş,

-Türkiye'nin barış sürecinin başarılı yürütülmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği vurgulanmıştır.

Afganistan


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