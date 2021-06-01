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Adana'da arkadaşını direğe bağlayıp, para karşılığı tokat attırdı

Sosyal medya fenomeni olduğu belirlenen bir kişi, arkadaşını direğe bantla bağlayıp, 1 lira karşılığında tokat ve 5 lira karşılığında kafasında yumurta kırdırttı.

Yaşam / 1 Haziran 2021 Salı 13:11
Adana'da arkadaşını direğe bağlayıp, para karşılığı tokat attırdı

YouTube alanında ünlü olmak isteyen bazı kişiler, yaptıkları hareketlerle pes dedirtiyor. Canlarını tehlikeye atan bu kişiler, çevresindeki insanları ilginç davranışlara zorluyor.

Said Rammo isimli bir kişi, daha fazla izlenme elde edebilmek için arkadaşı Ferdi Demircan ile anlaştı. İkili, kameraman arkadaşlarıyla birlikte Adana'nın Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'ne geldi.

TOKAT AT, YUMURTA KIR

Rammo, burada arkadaşı Demircan'ı bir direğe bantla bağlayıp, üzerine ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır' yazılı kağıdı yapıştırdı.

Yoldan geçenler Demircan'a tokat atıp 1 lira kazanırken, bazı kişiler de gencin kafasında yumurta kırarak 5 lira kazandı.

15 DAKİKA BOYUNCA TOKAT YEDİ

Yaklaşık 15 dakika boyunca birçok kişi tarafından tokat yiyen gence, bazı vatandaşlar sahip çıktı.

Vatandaşlar videoyu çeken Rammo'ya tepki gösterirken, bir kişiyse Ferdi Demircan'ı bantla bağlandığı direkten kurtarmaya çalıştı.

'TOKAT ÇOK ACITTI'

Eğlendiklerini söyleyen Ferdi Demircan, “Böyle şakalar falan yapıyoruz ama bu şaka değil.

YouTube için yapıyoruz. Eğlenceli geliyor, eğleniyoruz. Tokat çok acıttı.” diye konuştu.

'RIZASI YOKTU AMA..'

Said Rammo ise bu tarz videoları sürekli çektiğini söyleyerek, “Benim YouTube kanalım var. Dışarıda böyle videolar çekiyoruz.

Eğleniyoruz. Gelen tokat atıyor 1 lira kazanıyor, yumurta kıran 5 lira kazanıyor. Milletle eğleniyoruz.

Arkadaşın rızası da yoktu. Geldi buraya bağladık, üzerine kağıt yapıştırdık gelen görüp vuruyor.” ifadelerini kullandı.

Gençler video çekiminden sonra caddeden ayrıldı.


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